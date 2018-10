XOSÉ CASTRO ASISTE A LA ESCUELA DE IDIOMAS DE HARO Martes, 9 octubre 2018, 00:26

El traductor y presentador de televisión Xosé Castro acudió el pasado jueves a la Escuela de Idiomas de Haro para ofrecer la charla 'How I learned English. How I am still learning it. Tricks for learners', dirigida a todo el departamento de Inglés del centro. Unos 75 alumnos de la EOI de Haro, de cursos desde el A2 al C2 de Inglés, asistieron a este acto, que fue presentado por la directora del centro de enseñanza, Marta García, y organizado por la profesora y secretaria del equipo directivo Beatriz Martínez. Informa D. M. A.