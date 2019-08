Vuelven los reyes del cielo jarrero El arte de la colocación del globo en posición vertical, durante una edición anterior de la regata Crianza de Rioja. Veinte globos participarán del 15 al 18 de agosto en la Regata Internacional Crianza de Rioja ÓSCAR SAN JUAN Viernes, 2 agosto 2019, 22:07

El espectáculo de los globos aerostáticos volverá a inundar los cielos de la ciudad de Haro y su comarca durante los días 15, 16, 17 y 18 de agosto. Este jueves se presentó la Regata Internacional de Globos Aerostáticos Crianza de Rioja, que se corresponderá también con la Copa de S.M. El Rey de Aerostación. La competición internacional alcanzará así su decimonovena edición, mientras que la prueba nacional disputará su vigésima entrega, y contarán con una veintena de participantes.

El actual campeón de España, Blai Carbonell, o el piloto local Iván Ayala, seis veces campeón nacional, serán algunos de los competidores que lucharán por vencer en el que es ya uno de los referentes de la aerostación en España. El certamen también contará con la participación de tres equipos provenientes de Portugal, lo que dará el carácter internacional al evento, y con Carlos Llaudó, seis veces campeón de España y quinto en el último mundial celebrado en Austria el año pasado, lo que aportará al acontecimiento una gran solera.

La competición aerostática está organizada por el Club Riojano de Aerostación y patrocinada por el Gobierno de La Rioja, La Rioja Turismo, Ayuntamiento de Haro, Vitogas y Bodegas Muga. Este año, además, la Federación Aeronáutica Española ha querido adjudicar a este evento la categoría de Copa del Rey de Aerostación.

La Federación Aeronáutica ha elevado este evento a la categoría de Copa del Rey de Aerostación

Al acto de presentación asistieron el director general de Cultura y Turismo, Eduardo Rodríguez Osés; el presidente del Club Riojano de Aerostación, Óscar Ayala; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Haro, Leopoldo García. Rodríguez Osés destacó que esta competición ha reunido a las figuras nacionales e internacionales más relevantes de este ámbito y se ha convertido «en una de las citas turísticas más apetecibles del verano en nuestra comunidad».

Los veinte globos realizarán sus vuelos a primera hora de la mañana de jueves a domingo, de 7.30 a 9.00 horas aproximadamente, y por la tarde de jueves a sábado, de 20.00 a 21.00 horas. Los despegues tendrán lugar en la comarca de Haro, desde la que se podrá contemplar el vuelo de estas aeronaves y el paisaje multicolor que dejan durante su recorrido. Siete carreras en total serán las que determinarán al campeón de este año.

Durante la competición, que está aprobada por la Real Federación Aeronáutica Española, se realizarán pruebas sencillas como dianas expuestas en el suelo a las que los globos han de intentar acercarse, de cara a que puedan participar pilotos con menor experiencia.

Óscar Ayala | Presidente del Club Rioja de Aerostación «Lo que hacemos en el aire es como si fuera magia»

Óscar Ayala es uno de los organizadores del Crianza de Rioja.

- Se acerca una nueva edición de la regata Crianza de Rioja, ¿cómo se presenta este año?

- Con mucha ilusión y con la satisfacción de que vamos a recuperar la Copa de su Majestad el Rey, una competición que estaba olvidada.

- ¿Es muy difícil organizar un acontecimiento como este?

- Es muy importante la experiencia y, por supuesto, el dinero. Disponemos de un presupuesto de 17.500 euros, pero tenemos un gran equipo detrás que permite organizar uno de los eventos referentes en España. La semana siguiente a nuestra competición se disputa en Toledo el Campeonato de España, y seguramente no tendrán tanta participación.

- ¿Tiene futuro este deporte?

- En Haro y La Rioja está bastante afincado y seguramente no se va a perder, al igual que en zonas como Cataluña, Madrid o Segovia. Por desgracia, hay muchos lugares donde no son capaces de hacer eventos como este, porque no es fácil.

- Y esperando el buen tiempo.

- El tiempo es siempre nuestro caballo de batalla. Con mucho viento o lluvia no podemos competir.

-¿Qué destacaría de este deporte?

- Lo que hacemos en el aire es como si hiciéramos magia.