El tripartito estudia el problema de las facturas de ADE Miércoles, 8 mayo 2019, 08:36

En la rueda de prensa celebrada ayer, hubo tiempo para preguntar a la alcaldesa por las facturas, que como denunció el pasado lunes 6 de mayo la empresa ADE Electricidad, en las personas de José Luis Sedano, Juanjo Mate y Julio Ángel Martínez, «aún no nos han pagado» y suman 47.000 euros. Sobre esta cuestión, Laura Rivado señaló que «este asunto se está estudiando en Intervención, y próximamente se aclarará esta cuestión», añadiendo que «sí que tenemos decidido lo que hacer, pero necesitamos tener todos los datos exactos para contestar». Hay que recordar que la empresa de electricidad aseguró que «ante esta situación en la que no obtenemos respuestas, y sin que nos hayan pagado, no nos queda más remedio que acudir al juzgado para que sean ellos los que resuelvan este asunto». La empresa reclama el pago de doce facturas por valor de 47.000 euros.