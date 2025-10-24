LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Susana B Complementos, de la calle Ventilla, es uno de los comercios adheridos. M. C.
Haro

Una treintena de comercios participa en la campaña de Bonos descuento en Haro

La campaña de dinamización municipal permanecerá activa hasta el próximo martes 28 de octubre

María Caro

María Caro

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:54

Comenta

La campaña de Bonos descuento 'Lo Mejor de Haro' de otoño ya está en marcha. Esta edición cuenta con una de las mayores participaciones por parte de establecimientos y comercios, ya que son más de una treintena los que se han adherido a esta iniciativa y la posibilidad de integrarse en ella aún está abierta.

Desde su creación en otoño de 2020, y con el objetivo de incentivar la compra en el sector comercial y de servicios de la ciudad jarrera tras el confinamiento, la campaña se ha convertido en una cita muy esperada por los jarreros y visitantes en sus dos ediciones anuales.

De momento, Bolero Moda, Boutique II, Calzados Rosso, Cambio Moda, Carlos Moral Fotógrafo, Chic & Co Haro-Regalos y Complementos, Copisteria Copisol, S. L., Coquette, Donézar Fotógrafos, Farmacia El Mazo, Frutería Tere, Guikuri, Haro Óptica Fernández, Herbolario Centro Dietético, Icíar Fuentefría Oca, Iluminación Rioja, Informática Haro, Joyería Azofra, Juguettos, Librería Papel y Tijera, Librería Garabato S. C., Meba Electrodomésticos, Miss-Tic, Moda Infantil Matilde, Mokka, Muy Mia Moda, Nanbell, Octavio Perfumería, Peluquería Mixta Mía, Prohhibida Moda y Complementos, Sheila Alcalá Gómez y Susana B Complementos son los establecimientos en los que se pueden canjear los bonos, hasta el martes 28 de octubre.

En total, se emitieron 1.500 bonos de diez euros cada uno para su canje en los comercios adheridos a la campaña

En total, se emitieron 1.500 bonos; los primeros mil, a través de la web y ya están agotados. Cada uno tiene un valor de 10 euros, que se aplicará como descuento en la compra realizada en los establecimientos adheridos. Se permite canjear más de un bono por compra, siempre y cuando se cumplan los siguientes mínimos de gasto: un bono para compras de más de 30 euros; dos bonos para compras por importes superiores a 80 euros; tres bonos para adquisiciones de más de 150 euros y cuatro para un gasto por importe de más de 200 euros.

A través de la página digital

Los comercios que aún se quieran apuntar deben ser minoristas (pymes y autónomos) con actividad en Haro, excepto comercio en mercadillos, venta 'on line', farmacéuticos, loterías, tabaco y combustible. La adhesión a la campaña debe realizarse a través de la página web municipal www.haro.org.

La información completa sobre la de utilización de estos bonos por parte de los beneficiarios y los requisitos de adhesión para los establecimientos se encuentra disponible en la página web municipal www.haro.org.

