Toque de atención de la Policía

La plantilla actual es de 16 miembros y debería ser de 24

Robos, infracciones o detenciones suelen ser palabras asociadas a la cotidianidad de la Policía Local de cualquier municipio. En el caso de la Policía Local de Haro, a los deberes habituales y que van implícitos en su cometido, se une el problema de la falta de efectivos.

«La Policía Local se ha quedado en cuadro, no hay plantilla suficiente», señalaba a este medio el ex jefe del cuerpo jarrero, Eduardo Bozalongo, poco después de colgar su uniforme. La edil encargada de la Policía en Haro, Arantxa Carrero, también asume que «hay un gran problema, porque no hay bolsa en La Rioja y no hay efectivos», como indicaba a este medio hace pocas semanas. Actualmente, hay 16 agentes en plantilla para cumplir con los tres turnos, cuando la situación idónea, como reflejan los propios miembros, debería ser de 24 agentes en la plantilla. La situación aún puede empeorar debido a la pronta jubilación de otro miembro del cuerpo.