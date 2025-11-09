El Palacio de Bendaña de Haro ya cuenta con una sala de lectura infantil
Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:57
El Palacio de Bendaña de Haro, donde se ubica la biblioteca municipal, ya cuenta con una sala de lectura infantil 'Atalaya'. Esta semana tuvo ... lugar la inauguración oficial del espacio, que el Ayuntamiento de Haro ha habilitado para fomentar el hábito lector desde la infancia y «ofrecer a las familias un entorno tranquilo y acogedor donde compartir el placer de leer», apuntan desde el Consistorio jarrero.
El acto contó con representantes municipales y numerosos familiares con niños que acudieron para conocer este nuevo rincón literario. La inauguración estuvo acompañada de la presentación del libro 'Cuentos que se convierten en magia', de Noemí Anuncibay, que ofreció una lectura participativa de uno de sus relatos con la ciudad de Haro como protagonista.
