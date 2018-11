Una medalla por salvar una vida Iván García Jorge junto a su ambulancia. :: Ó.S.J. Iván García Técnico de Emergencia Sanitaria Un técnco sanitario riojano recibirá mañana la Medalla de Plata al Mérito de Protección Ciudadana de Castilla y León por salvar la vida a un mirandés ÓSCAR SAN JUAN Lunes, 12 noviembre 2018, 08:18

Iván García Jorge, técnico en Emergencia Sanitaria, natural de Santo Domingo de la Calzada y residente en Haro, recibirá mañana en Béjar la Medalla de Plata al Mérito de Protección Ciudadana de Castilla y León por salvar la vida a un vecino de Miranda de Ebro en parada.

-¿A qué se dedica usted?

-Soy técnico en Emergencia Sanitaria y hago rutas con la ambulancia para rehabilitación y diálisis.

-¿Dónde lleva a cabo su labor profesional?

-Llevo un año y medio trabajando en Miranda de Ebro.

- ¿Podría contarnos que pasó aquél día por el que ahora es premiado?

-El año pasado, por estas fechas, me encontraba haciendo una ruta en ambulancia. Cuando iba a recoger al tercer paciente me encontré desplomada a una persona e inmediatamente paré la ambulancia, cogí un botiquín básico y un desfibrilador. El señor, de unos 65 años de edad estaba en parada, puse el desfibrilador, empecé con el masaje, es decir, seguí el procedimiento habitual que se realiza en estos casos. Cinco o seis minutos después llegó el 112, ellos se ocuparon y yo seguí con mi ruta.

-¿Cómo se enteró de lo sucedido posteriormente?

-Dos días después me llamó el médico que atendió a este señor y me dijo que, gracias a mi actuación, el hombre sobrevivió.

-¿Se dio cuenta enseguida de que se trataba de algo muy grave?

-Sí, estaba claro que pasaba algo grave. Y, rápidamente cogí lo necesario, pero gracias a mi preparación le puede ayudar. Porque, lo que sí me gustaría dejar claro, es que mucha gente piensa que somos simplemente conductores o camilleros. Y no es así: los técnicos en Emergencia Sanitaria tenemos que estudiar dos años, y gracias a esa formación, en casos como estos, tanto yo como cualquier otro compañero hubiéramos actuado igual.

-¿Le entraron en algún momento dudas o temores?

-Es verdad que en el primer momento, cuando ves a la persona en el suelo, te entra un poco el nerviosismo, pero una vez que coges la idea de lo que tienes que hacer, te dedicas a hacer tu trabajo.

-¿Le han llegado a decir la cifra de personas a las que ha salvado?

-No... y creo que es mejor así. Lo único que me dijeron es que habían sobrevivido y que hacen vida normal, y eso me alegra.

-Mañana martes, en Béjar, va a recibir la Medalla de Plata al Mérito de Protección Ciudadana. ¿Qué siente?

-No me lo tomo como algo personal. Lo interpreto como un reconocimiento a todos los profesionales y a los ciudadanos que se pueden encontrar, o se han encontrado, con una situación similar.