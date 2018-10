Rivado declara que la de Haro «es una situación muy puntual» y «asumible» Javier Redondo y Laura Rivado conversan en Haro. :: D.M.A. La alcaldesa y secretaria de Organización del PSOE, de baja por maternidad, aclara que «aunque quisiera, no puedo volver» DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 4 octubre 2018, 23:25

La alcaldesa de Haro y secretaria de Organización del PSOE en La Rioja, Laura Rivado, ha declarado a este diario que la situación por la que atraviesa el equipo de Gobierno de la localidad «es muy puntual, perfectamente asumible» y que su resolución «es cuestión de días».

El pasado domingo el concejal de Bienestar Social, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Haro, Manuel Gasalla, anunció su marcha y su intención de no asistir a más sesiones de los órganos de gobierno municipal, lo que, sumado a la baja maternal de Laura Rivado, podría dejar circunstancialmente en minoría al 'tripartito' formado por PSOE, PR+ y Ganemos. Rivado ha querido agradecer «infinitamente», el trabajo realizado por Gasalla, cuya decisión respeta, ya que, recuerda la alcaldesa, se produce por «motivos personales». Por otra parte, Rivado también destaca que «no hay crisis», sólo la consecuencia de que «las circunstancias personales de cada uno pueden cambiar».

La alcaldesa y secretaria de Organización del PSOE también asegura que no precipitará la baja del independiente Gasalla, instándole a que entregue el acta de edil, a pesar de su manifiesta intención de no asistir a más sesiones que la próxima Comisión de Bienestar, Salud y Consumo, así como que ella tampoco regresará antes de lo que pensaba a la Alcaldía: «Aunque quisiera, no puedo volver aún. Hace una semana que di a luz». Y en cuanto a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Haro, resta importancia a la situación eventual de minoría que se puede producir: «Somos de los Ayuntamientos que gozan de mayor gobernabilidad, otros sí que se encuentran en minoría permanente, como Santo Domingo, Nájera y Logroño».

Por otra parte, Javier Redondo, portavoz del Grupo Municipal de Ganemos, socio de gobierno del PSOE y PR+ en el Consistorio jarrero, ha reconocido a Diario LA RIOJA que «este no es un tema sólo del PSOE sino del equipo de Gobierno». Redondo ha informado que los tres portavoces ya se han reunido para valorar la situación, aunque sólo él ha querido realizar declaraciones. El socialista Ángel Conde ha respondido: «De momento, no voy a hacer declaraciones». Y el regionalista y alcalde en funciones Leopoldo García: «Por mi parte, no hay nada nuevo». Redondo, en cambio, añade: «Gasalla sigue siendo concejal, sólo ha dejado de acudir a una junta de Gobierno y avisó. El equipo de Gobierno sigue trabajando, el Ayuntamiento no se ha parado».