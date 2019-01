Rioja regresa en mayo a la ciudad de los rascacielos El alcalde de Chicago recibe a la misión de 1967 guiada por Antonio Larrea, a la dcha. de la imagen. / C.L. Las bodegas riojanas hicieron su primera incursión en el mercado americano los años 1966 y 1967 ÓSCAR SAN JUAN Martes, 22 enero 2019, 09:13

El próximo 22 de mayo Bodegas Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Bilbaínas Viña Pomal, Bodegas Muga y Bodegas Roda aterrizarán en la gran manzana con motivo de la celebración de la primera edición de 'Rioja Railway Wine Experience'. Una aventura que les permitirá, en el icónico 'The High Line' en Manhattan, presentar algunos de los mejores caldos del panorama vinícola nacional.

Pero el mercado estadounidense no es nuevo para los vinos de Rioja. En la década de los 60, y con Antonio Larrea al frente, un grupo de bodegas ya se mostró ante el gigante americano.

'Aprendiendo de la historia. Antonio Larrea y el origen de la mundialización del Rioja en la década de 1960', es el título de la tesis doctoral de César Luena donde se recogen estas primeras expediciones a Estados Unidos.

La década de los 60 significó una gran evolución en la consolidación de unas bodegas que vieron crecer exponencialmente sus exportaciones. La Rioja desembarcó en Nueva York en agosto de 1966. El centro permanente de la oficina comercial que el Ministerio de Comercio estableció en la calle Madison no dejó indiferente a los 19 representantes de las grandes bodegas riojanas que cruzaron el charco.

Larrea ya se había dado cuenta de que para entrar en EEUU había que dejarse en casa «la chaqueta vieja del pensar antiguo». Son palabras que recoge César Luena en sus tesis, y añade que «además teníamos que enseñar a los yanquis a beber vino». Como señalaba el director por aquel entonces de la Estación Enológica de Haro, «el problema no era de calidad, sino de darnos a conocer». Las bodegas representadas en esta primera exposición fueron: La Rioja Alta, López Heredia, Gómez Cruzado, Carlos Serres, Andrés de la Torre, Lacuesta, Franco Españolas, Ramón Bilbao, Rioja Santiago, CVNE, Bilbaínas, Riojanas, Montecillo, Riscal, Vizconde de Ayala, Savin, Paternina, Berberana y Romeral.

Uno de los efectos de aquella expedición fue la visita de miembros de la Wine and Spirits Gull of America a varias bodegas de Haro. Esta delegación estaba encabezada por Richard Berenson, presidente de la cadena de licores y vinos más importante de Estados Unidos. Berenson palpaba el crecimiento económico pero era parco a la hora se situar el Rioja en su país, «los americanos nos fijamos mucho en la presentación, que no es muy buena. Buen vino y floja publicidad».

Sería al año siguiente en un nuevo viaje cuando la misión de abrir nuevos mercados iría acompañada de una campaña de promoción con el objetivo de ganarse al mercado norteamericano ofreciendo calidad.