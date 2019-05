«Ser Regidora Síndica es el broche final ideal tras decidir dejar la política» Lydia Arrieta. / L.R. Lydia Arrieta | Regidora síndica 2019 Lydia Arrieta Regidora Síndica 2019 ÓSCAR SAN JUAN Lunes, 27 mayo 2019, 09:22

Lydia Arrieta, concejala por parte del Partido Popular en la presente legislatura, ha sido designada por el gobierno tripartito como Regidora Síndica para las próximas fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro.

- ¿Cómo se siente tras esta elección?

- Es un orgullo. Es el broche final ideal después de haber decidido dejar la política. Tras estar trabajando al servicio del Ayuntamiento es muy satisfactorio poder disfrutar de este reconocimiento.

- ¿Le ha sorprendido este reconocimiento?

- Ha sido una sorpresa, pero muy bien recibida. No me esperaba que el equipo de gobierno hiciese esa propuesta. Cuando hablé con los compañeros me dijeron que la elección fue por unanimidad, lo cual me produce una gran alegría y honor.

- ¿Qué significa para usted que le hayan elegido personas contra las que ha hecho oposición en el Ayuntamiento?

- Es un reconocimiento, con independencia de las ideas políticas. Soy una persona que he estado con ellas, haciendo oposición, pero a la vez trabajando con toda la gente del Ayuntamiento.

- Cuando anunció en un pleno su despedida recibió mucho cariño del Salón de Plenos.

- Yo así lo percibí aquel día. Me sentí muy arropada y para cualquier persona es un orgullo saber, con independencia del partido en el que milita, que hay un reconocimiento a la persona por su trabajo y esfuerzo.

- ¿Cómo vivirá las próximas fiestas?

- Será el colofón final, poder disfrutar con toda la gente de Haro desde dentro, compartir con ellos unos días de alegría y de hermanamiento.

- ¿Con qué se queda de su etapa en el Ayuntamiento?

- Todo el mundo tendría que tener la oportunidad de representar a su municipio. Eso es lo más bonito que me llevo, el haber sido representante de todos los jarreros en el Ayuntamiento.