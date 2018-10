Redondo achaca el retraso de la obra del Ferial a «un proyecto con deficiencias» Redondo muestra el lugar de construcción de los vestuarios. / Diego Marín A. El Ayuntamiento de Haro ofrece quince días más a la empresa para entregar los nuevos vestuarios DIEGO MARÍN A. Logroño Viernes, 12 octubre 2018, 10:45

El concejal de Obras, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Haro, Javier Redondo, ha justificado el retraso en la recepción de las obras de construcción de los nuevos vestuarios de El Ferial por haberse ejecutado en base a «un proyecto con deficiencias realizado por el arquitecto municipal». La obra, adjudicada a la empresa CEOSA hace un año por un presupuesto de 141.463 euros (IVA incluido), tenía un plazo de ejecución de tres meses, pero el pasado mes de abril se aprobó una modificación que amplió el coste a 155.603,22 euros e incrementó en dos meses más el tiempo de entrega de la nueva edificación.

De hecho, y tal y como ha podido saber Diario LA RIOJA, el equipo de Gobierno de Haro esperaba recibir la obra el pasado martes 9 de octubre, pero este supuesto no se cumplió. Al acto de entrega acudieron todas las partes menos la empresa, por lo que no se pudo firmar el acta, aunque sí asistió la arquitecta de CEOSA. El Ayuntamiento de Haro concedió una segunda prórroga de dos semanas en junio entendiendo «razonable la ampliación solicitada», aunque la dirección facultativa había retrasado la certificación de la obra hasta esta semana.

La obra, aparentemente, está finalizada, sólo quedan pendientes algunas mejoras exigidas por el Ayuntamiento de Haro en la modificación diseñada por un nuevo arquitecto municipal, ya que el anterior está de baja, así que se han ofrecido quince días más de plazo.

Este retraso de más de diez meses ha motivado que Pablo Esturo, coordinador de Ciudadanos en Haro, grupo político que no cuenta con representación municipal en el Ayuntamiento de Haro, presentara un escrito al Consistorio jarrero «para que el equipo de Gobierno dé respuesta a cuándo concluirán las obras y si la empresa adjudicataria recibirá una sanción por incumplir los plazos».

Ante esta cuestión, Javier Redondo responde: «Si hubieran tenido interés, me hubiera preguntado directamente porque yo siempre respondo y las puertas de mi despacho están abiertas». Y es que, achaca el concejal, de la manera en que Esturo ha realizado la consulta, él debe contestar en pleno municipal, dentro de un mes. «No quiero entrar en ese juego político, yo no soy así. Los partidos empiezan a estar en modo 'on' porque se acercan elecciones y, en ese sentido, yo estoy 'off'».