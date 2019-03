«Si pudiera escribir de lo que me gusta solo escribiría novelas de terror» Ernesto posa con el diploma. / E.T. El jarrero se alza con el primer premio del XX Concurso de Narrativa Costumbrista de los valles de Cantabria Ernesto Tubía Landeras Escritor y técnico de laboratorio ÓSCAR SAN JUAN Viernes, 29 marzo 2019, 07:53

Ernesto Tubía Landeras, natural de Haro y técnico de laboratorio, acaba de ganar el XX Concurso de Narrativa Costumbrista de los Valles de Cantabria. En un certamen organizado por la Asociación Cultural de Fresno del Río, el cuento 'Martín, el del puño cerrado' obtuvo el primer premio dotado con 500 euros y diploma. El acto se desarrolló en la iglesia parroquial de Fresno del Río.

-¿Recuerda el número de premios que ha ganado?

-Creo que son 226 premios. La verdad es que esto es más difícil de lo que se cree en general. Por suerte, la gente de este gremio lo valora mucho, porque sabe lo que cuesta.

-¿Qué representa para usted este nuevo galardón?

-Dentro de la narrativa costumbrista, yo creo que es de los más longevos. Son veinte ediciones, y ya es un premio muy consolidado con mucha solera y mucha tradición. Me emociona mucho haber participado y, por supuesto, haber ganado.

-¿Háblenos de la obra con la que ha participado en este certamen?

-El cuento se titula 'Martín, el del puño cerrado' y, como exigen las bases de este concurso, la obra presentada tiene que estar relacionada con los valles cántabros. Se trata de la historia de dos amigos del valle. Desde pequeños uno de ellos era un poco retraído con la costumbre de llevar una mano siempre cerrada. Al crecer le diagnostican una esquizofrenia que le impide seguir trabajando en los barcos en los que ambos estaban empleados. La historia tiene un desenlace muy mágico.

-¿Cómo surgió la idea para desarrollar esta historia?

-La mitología me gusta bastante y Cantabria proporciona, en este sentido, una fuente inagotable por que tiene muchas leyendas. Quería escribir algo diferente, porque al final en novela costumbrista siempre se acaba escribiendo de historia pequeñas, de pueblos, de la soledad, de la población rural, y quise, sin abandonar por completo estos temas, elegir otros contenidos como la nostalgia, la magia o la mitología. Al parecer acabó saliendo bien.

-Después de haber escrito tanto. ¿con qué registro se siente más identificado?

-A mí lo que me gusta es la narrativa. Lo que suelo hacer es escribir lo que me apetece y luego, si quiero presentarlo en algún concurso, lo adapto a lo que se pide. Realmente para mí es un reto escribir sobre temas concretos que se solicitan, como por ejemplo en este concurso de los valles. Si me dejasen escribir de lo que me gusta, solo escribiría novelas de terror.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Seguir escribiendo. Soy muy consciente de cuál es el trabajo que me da de comer. Escribir es una pasión, lo hago porque me gusta, y el hecho de la creación en sí, es lo que te proporciona la satisfacción personal.