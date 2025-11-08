LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Impulsores de la iniciativa, ayer en el Palacio de Bendaña de Haro. ADRA
Haro

El proyecto 'Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial' llega a Rioja Alta

El proyecto tiene entre sus objetivos luchar contra la despoblación a través del papel de la mujer

María Caro

María Caro

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:15

Comenta

La mujer es protagonista del territorio donde vive, hace de él un escenario vivo y cambiante y cohesiona la comunidad para que avance unida. Esta ... es la realidad que originó el proyecto 'Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial' presentado en Haro por parte de las tres entidades impulsoras del mismo: la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta (ADRA), la Fundación 'la Caixa' y el Ayuntamiento de Haro y que se desarrollará en la comarca de La Rioja Alta durante los próximos tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 3.000 riojanos logran 5,4 millones con su reclamación por el cártel de coches
  2. 2 El Gobierno de La Rioja decide repetir el examen de las oposiciones tras el suspenso masivo
  3. 3 Alerta sanitaria en España por presencia de listeria en un producto cárnico de un conocido supermercado
  4. 4 Algunas de las preguntas del examen del Cuerpo de Gestión
  5. 5 La gripe aviar obliga a encerrar a las aves de corral en seis localidades de La Rioja
  6. 6

    Y otro nuevo edificio de pisos turísticos en el Casco Antiguo... al día de aprobarse la moratoria
  7. 7 Detenido por malos tratos y por cultivar marihuana en La Rioja Baja
  8. 8

    «Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo»
  9. 9

    «Fue un examen imposible que ni el tribunal hubiera aprobado»
  10. 10 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El proyecto 'Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial' llega a Rioja Alta

El proyecto &#039;Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial&#039; llega a Rioja Alta