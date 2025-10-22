Proyección y mesa de debate para este viernes en Haro

El teatro Bretón de Haro acogerá este viernes a partir de las 20.00 horas la proyección de la película 'El cuento del lobo', ... dirigida por Norberto López Amado y basada en la obra de teatro 'Duda razonable' de Borja Ortiz de Gondra.

La película, de 93 minutos de duración, es una obra de thriller con suspense y drama que cuenta la historia de una pareja de clase media que presencia cómo la chica que va a limpiarles la casa recibe mensajes amenazantes en su móvil.

Asimismo, esta cita ofrecerá una experiencia más cercana con la película así como reflexiva ya que tras la sesión los asistentes podrán disfrutar de una mesa de debate con el protagonista del film, Daniel Grao, quien compartirá su experiencia y reflexiones sobre la obra.