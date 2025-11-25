El Presupuesto de Haro de 2026 será «el mayor de los últimos 15 años» con 23,1 millones

El Ayuntamiento de Haro presentó ayer el anteproyecto del Presupuesto del año 2026 que se deberá aprobar en el pleno de mañana y que ... asciende a 23,1 millones de euros.

Se trata de una cifra que, como aseguraron, «es la mayor de los últimos 15 años» y que permitirá «culminar proyectos estratégicos que comenzaron en 2024 y que ahora llegan a su fase determinante», afirmó la alcaldesa de la localidad, Guadalupe Fernández.

Presupuesto 2026 en Haro 23,1 millones de euros es la cuantía que se deberá aprobar en el pleno de mañana.

3,306 se incluirán como incorporación del año anterior, ampliando la inversión a 12,3 millones.

9 millones es la inversión que se incluye en el Presupuesto a diferencia de los 4 de 2025.

7,5 se destinarán al proyecto 'Ferial Arena' para el que solicitarán un préstamo de 6 millones.

Las inversiones previstas para este próximo año alcanzan los 9 millones «teóricos». «Va a tener una incorporación del año anterior de 3.306.000 euros con lo cual el Presupuesto va a ascender a 26.406.000 y la inversión crecerá a 12.300.000», afirmó ayer el concejal de Hacienda y Presupuestos, Rafael García.

Asimismo, el edil ha explicado que los datos normales en cuanto a inversión para la ciudad son de un millón o millón y medio y para el cierre de este año «se están llegando a los 4 millones».

De esta manera, el primer proyecto que han destacado para el año 2026 ha sido el ya denominado 'Ferial Arena', para el cual estiman que esté finalizado en dos años a diferencia de los 4 o 5 que se contemplaba en el Plan Director presentado en febrero de este año.

Para financiar esta inversión desde el Consistorio solicitarán un préstamo de 6 millones de euros que se sumarán a los 1,5 millones del convenio con el Gobierno de La Rioja para alcanzar los 7,5 totales que se destinarán al proyecto.

Otra de las principales actuaciones que contemplan es el Jardín de la Música en Rioja Palomar, que contará con una inversión de 1,25 millones de euros con el objetivo de «regenerar toda esa zona degradada para ponerla en valor y que sea también la unión entre toda la zona de El Ferial con la de la Vega. Un proyecto que el año que viene tenemos que desarrollar y dejar ejecutado».

Museo de Arte

El siguiente de los proyectos destacados es el de el Museo del Torreón que contempla renovar la climatización del edificio, un requisito imprescindible para su conversión en Museo de Arte Contemporáneo de La Rioja. Para ello se destinarán 850.000 euros, en colaboración con el Gobierno autonómico, quien realizará una ampliación aproximada de un millón de euros.

A ello habría que sumar las mejoras en servicios esenciales como el alumbrado público y edificios históricos (500.000), asfaltado y renovación de redes (450.000), o parques y zonas verdes (150.000). Además, añadieron también el incremento en las políticas sociales, para el que aumentarán su dotación un 21%.

En cuanto a los ingresos, García explicó que «los impuestos indirectos sí que van a subir porque tenemos una mayor actividad y vamos a tener más ingresos por las licencias de obras. Las tasas y otros precios públicos bajan porque vamos a hacer una rebaja del 20% en la tasa de aguas que se va a hacer ya para 2026 y el IBI entrará para el 1 de enero de 2027».

En el capítulo de gastos, el edil destacó la subida de un 3,55% en personal y de otro 10,7% en bienes y servicios debido a «los contratos a largo plazo y las licitaciones de alumbrado y el servicio de aguas».