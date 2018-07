La «preocupación» vuelve a prender sobre la gasolinera tras el cortocircuito La vida en la avenida de La Rioja ha vuelto a la normalidad a pesar de que aún se distingue el rastro del cortocircuito producido el lunes. :: j.l. El Ejecutivo jarrero ha solicitado todos los informes, incluso a la estación, para analizar las causas del suceso JÖEL LÓPEZ Miércoles, 18 julio 2018, 10:01

El cortocircuito ocurrido justo encima de la gasolinera de la avenida de La Rioja ha encendido la alarma y preocupación entre vecinos y Administración. Aunque el suceso no fue, en ningún caso, motivado por la estación de servicio, la posibilidad de un accidente mayor ha hecho crecer la inquietud.

El Ayuntamiento de Haro ha pedido todos los informes derivados del incidente producido en la noche del lunes. Leopoldo García, teniente de alcalde, asegura que «se estudiarán todos los documentos para saber qué ha pasado». Además, García asegura que también ha pedido el informe de la situación actual de la gasolinera aunque reconoce que «todo parece indicar que cumple con todo lo establecido».

A lo largo de la mañana de ayer varios vecinos han cursado de manera oficial una petición para reunirse con la alcaldesa para tratar este asunto. García afirma que «una vez que se disponga de la información se realizará la reunión». El edil regionalista comprende la «preocupación de los vecinos» pero afirma que «es una situación delicada que hay que tratar con cuidado».

Alberto Olarte, concejal del PP en el Consistorio jarrero asegura que «tarde o temprano se tendrá que llegar un acuerdo entre la autoridad municipal y la propietaria». Aunque Olarte reconoce que no será fácil: «El Ayuntamiento deberá realizar alguna cesión». Asume que no sería la primera vez que se intentaría acordar sacar la gasolinera fuera del centro pero que no fue posible la negociación.

La gasolinera forma parte de la imagen de Haro. Contestada casi tanto como utilizada por los vecinos, se ubicó en uno de los primeros inmuebles construidos en la avenida. Tan solo el colegio San Felices estaba antes. Ni las viviendas de enfrente ni el actual parque de los pintores existían.

La asociación de padres de alumnos de San Felices ha mostrado su «preocupación» por contar con una gasolinera tan cerca del centro escolar. Aunque no quieren entrar en la legalidad o no de que un establecimiento así pueda estar tan cerca de un colegio, aseguran que «preocupa y mucho».