«La Policía Local se ha quedado en cuadro, no hay plantilla suficiente» Eduardo Bozalongo, en el Ayuntamiento de Haro. :: E.B. Eduardo Bozalongo | Exinspector jefe de la Policía Local de Haro El exjefe de Policía jarrero señala que en Haro han sido «punteros» en medios de trabajo a nivel de La Rioja y España O. SAN JUAN Miércoles, 10 julio 2019, 09:49

Eduardo Bozalongo, que ha estado dirigiendo a la Policía Local de Haro hasta el mes pasado, ha decidido 'colgar' el uniforme tras casi 40 años de servicio.

-¿Cómo se siente después de haber colgado el uniforme?

-Después de 29 años en Haro y ocho en Logroño, creo que con mi responsabilidad y mi trabajo bien desarrollado ante lo que supone regular una ciudad como Haro, me siento contento y satisfecho. Y he de decir que sin el apoyo, consejos y constantes ánimos de mi mujer, esto no hubiera sido posible.

-¿Con qué se queda de su etapa en la ciudad jarrera?

-Nosotros hemos sido punteros en muchas cosas, no sólo a nivel de La Rioja, sino a nivel nacional, porque Haro siempre ha merecido eso y más. Hemos llegado a patrullar con sidway, porque hemos querido comprobar todos los medios posibles, hemos tenido también motos eléctricas, coches eléctricos, coches híbridos, que no los tenían otras policías, y los teníamos nosotros en Haro. Teníamos incluso una pistola táser, que es un arma no mortal, donde salen dos dardos que dan una descarga que inmoviliza el sistema nervioso central y no permite moverse al que se lo aplicas. Esto no lo tiene nadie en La Rioja, y muy pocas policías en España la tienen.

-Muchos de estos medios ya no los tiene la Policía Local jarrera, ¿qué ha pasado?

-No hemos tenido el apoyo logístico por parte de los políticos, porque somos una plantilla reducida o pequeña. Se calculó que debiéramos estar unos 26 o 27 agentes, debido a que si tenemos tres turnos, mañana, tarde y noche, en cada uno de ellos tendríamos que estar 8 ó 9 agentes.

-¿Esta es la situación más complicada que ha vivido en todos estos años?

-La realidad es que ahora estamos totalmente vendidos. No hay plantilla, porque nos hemos ido algunos, y aún se van a ir más. Nos hemos quedado en cuadro. Hay 17 personas, y tres de ellas son interinos, y esto es algo muy incómodo.

-¿Cómo se soluciona este problema?

-Sacando plantilla en condiciones. Hay que sacar una oposición. Hay que cubrir a nivel régimen interno, primero las de oficial, porque tienen que ser unas personas que estén capacitadas para regular cada uno de los tres turnos.

-Como jefe de policía, ¿cómo ha vivido esta situación?

-Lógicamente es una situación muy incómoda, pero por suerte la plantilla que hay ahora es muy profesional, y la gente joven viene muy bien preparada.

-¿Qué nivel se seguridad tiene Haro en la actualidad?

-Muy alto, sobre todo si lo comparamos con la época en la que yo entré a trabajar. Fueron años muy malos. Esto ya ha cambiado, y se ha pasado de una inseguridad a vivir muy bien en la actualidad. Los delitos hoy en día son más informáticos. Hay que agradecer también la ayuda que recibimos desde la Guardia Civil, Protección Civil, voluntarios, etc. También me gustaría añadir que además que agentes de la autoridad, somos educadores de calle. Cuando hacemos las clases se seguridad vial en los colegios, lo que les decimos es que no somos ogros, sino que somos amigos de los niños.