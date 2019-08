«El de la Policía es un gran problema porque no hay bolsa en La Rioja y no hay efectivos» Arantxa Carrero. :: A. P. Arantxa Carrero | Concejala de Igualdad Contratar a un técnico de Igualdad, solucionar el problema de la banda de música y alcanzar pactos con la Policía Local, objetivos de la edil ÓSCAR SAN JUAN Sábado, 17 agosto 2019, 10:16

Arantxa Carrero es la nueva concejala de Igualdad y Servicios Generales del Ayuntamiento de Haro y en sus primeros meses de trabajo ya se ha enfrentado a diferentes problemas.

-¿Cómo han sido estas semanas en el Ayuntamiento jarrero?

-Muy intensos, porque llevo muchas áreas, algunas de ellas muy complejas y que estaban enquistadas. Es mucha la información recibida.

-Al ser su primera incursión en política, ¿ha notado muchos cambios en su día a día?

-Por supuesto que sí. Es un cambio absoluto. Era técnico en emergencias sanitarias y ahora concejala. Ambos trabajos tienen en común que estás para ayudar a los demás y tengo claro que se pueden hacer muchas cosas por la gente.

-Una de las áreas de las que es responsable es la de Igualdad, ¿Qué novedades se efectuarán?

-En estos momentos, estamos sin técnico en Igualdad, debido a que su contrato finalizó en junio. De momento estamos haciendo proyectos hasta que volvamos a tener fondos en Igualdad, una vez que se constituya el Gobierno.

-¿Qué medidas va a tomar respecto a la Policía Local?

-Es un gran problema porque no hay bolsa en La Rioja y no hay policías. En Haro hay 16 efectivos y son necesarios 24. Somos conscientes del esfuerzo y compromiso de la Policía de Haro, pero no podemos prescindir de unos servicios mínimos. Ahora estamos negociando de qué forma pueden verse compensados.

-¿En qué punto se encuentra la situación de la banda de música?

-Desde Madrid se ratificó que el contrato emitido por el Ayuntamiento es correcto y se sigue adelante. No hay otra solución que no sea esta.