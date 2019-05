Podemos, IU, PP y Cs, a favor de pedir un informe sobre la gasolinera de Avenida de la Rioja

La asociación 'Gasolinera fuera del centro de Haro', ante las elecciones municipales que se desarrollarán mañana domingo, se ha puesto en contacto con algunos grupos políticos con la intención de recabar su postura en relación a la ubicada en Avenida de la Rioja 4, de la ciudad de Haro.

«¿Qué opinan de la ubicación de la gasolinera en el centro urbano de Haro?» y, de salir elegidos, «¿qué harían con este tema?», son las preguntas que desde la asociación, creada en el verano del 2018, han podido lanzar a IU, PP, Ciudadanos y Podemos-Equo. Como detallan en un escrito, «todos ellos han contestado que no son partidarios de que exista una gasolinera dentro del núcleo urbano, y que si tuviesen la opción de hacer algo desde la Corporación, encargarían a los servicios técnicos del propio Ayuntamiento de Haro un informe técnico-jurídico para, inicialmente, saber cómo se encuentra el expediente y la situación actual de la gasolinera y poder, así, valorar las posibles opciones de actuación», añadiendo que «desde Podemos, plantean directamente la peatonalización de la calle».

Aunque la entidad señala que no han podido ponerse en contacto con miembros de la Corporación actual formada por PSOE, PR+ y Ganemos Haro, destacan que en las reuniones mantenidas en el 2018 «pudimos constatar que, aún no siendo partidarios de que exista una gasolinera dentro de Haro, defienden la neutralidad del Consistorio y, argumentando que la actividad en cuestión tiene todos los permisos, concluyen que no pueden hacer otra cosa más que permitirla».