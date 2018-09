La Plataforma 8M nace en Haro para «escuchar» la voz de la mujer en La Rioja Alta Un momento del acto de presentación de la plataforma. :: j.l. Su portavoz, Marta Uribe, asegura que el colectivo está abierto «a cualquier persona» y promete nuevas movilizaciones J. L Miércoles, 5 septiembre 2018, 10:25

haro. Permitir la visibilización de «muchas mujeres a las que no se les escucha». Este es un de los objetivos con los que nace la Plataforma 8M La Rioja Alta. Su portavoz, Marta Uribe, ha asegurado que este colectivo no sigue a ningún partido político y ha abierto la participación «a cualquier persona que tenga algo que aportar». Por eso, dice, han preferido la opción de la plataforma a la de crear una asociación: «Nosotras no damos carnés», dijo Patricia Mateos, concejal no adscrita del Ayuntamiento de Haro que también participa en la creación de este nuevo espacio que pretende «estimular la participación ciudadana».

Esta plataforma nace del expresivo impulso recibido en las movilizaciones del pasado 8 de marzo y tras las buenas respuestas en otros actos reivindicativos celebrados en Haro tras la sentencia de 'La Manada'. Aseguran que la comisión municipal de la mujer creada por el Ejecutivo de Laura Rivado «no profundiza en los temas importantes para la mujer» aunque han reconocido que estarán presentes en las próximas reuniones que se convoquen.

Aunque no han desarrollado un calendario de actividades han afirmado que «ahí estará la plataforma cuando sea necesario» y han explicado que ahora deben hacer una labor de «recogida de información para saber realmente las necesidades reales de las mujeres de la comarca».

Al acto han asistido miembros de la Corporación municipal, alcaldes, representantes sindicales, entre otros.