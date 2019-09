Una plantilla bajo mínimos en Haro LR-202 a su paso por el colegio Sagrado Corazón. / Óscar San Juan La Policía Local jarrera culpa al Consistorio de la falta de efectivos por «no presionar más» a la Comunidad Autónoma ÓSCAR SAN JUAN Miércoles, 25 septiembre 2019, 08:32

24 agentes es el número de efectivos que la Policía Local de Haro necesita para poder desarrollar un servicio en condiciones en una población como la jarrera. Actualmente, la plantilla se encuentra en 18, pero las circunstancias de algunos de ellos hará que, aproximadamente a partir del mes de noviembre, la plantilla se vea reducida a 15.

Desde la jefatura de Policía jarrera, se indica que la culpa de haber llegado a esta situación se reparte entre el Gobierno de La Rioja, que es el organismo del que depende que haya bolsa de trabajo, y el Ayuntamiento de Haro, que como aseguran desde el cuerpo de Policía Local, «no han presionado a Comunidad Autónoma lo suficiente para que convocaran las plazas, porque esto sabían que iba a pasar».

La Policía de Haro mantiene que los colegios «son sagrados y nuestra prioridad, y seguiremos haciendo el servicio como siempre se ha hecho».

A partir del mes de noviembre, la ciudad sólo podrá contar con 15 agentes

En los últimos días, y ante el comienzo de curso, la Policía Local de Haro decidió enviar un escrito dirigido a los padres de los alumnos del Sagrado Corazón. El objetivo era informarles, ante su especial ubicación junto a una carretera comarcal, de unas directrices que han de cumplir a la entrada y salida de los niños del colegio, ante la posibilidad de no poder desarrollar el servicio como a ellos les gustaría.

Esta forma de actuación no fue, según palabras de la concejala de Servicios Generales y Persona, Arantxa Carrero, «la adecuada al no seguir el procedimiento», y explica que «debían haber consultado con nosotros, al igual que hacer extensibles sus recomendaciones, que suscribo al 100%, al resto de colegios». La concejala también se ha referido a una nota lanzada por Ciudadanos Haro y en la que piden que «no escurra el bulto, que ella misma se comprometió a solucionar los problemas de efectivos de la Policía Local». Una situación, que como recuerda Castillo, «llevan arrastrando desde hace meses». Carrero ha querido defenderse argumentando que «acabamos de entrar en el Ayuntamiento y no puede ser que conozca cómo estaba funcionando la Policía».

La conclusión de todo ello es que los jarreros, por unos o por otros, tienen la casa sin barrer en lo que respecta a su Policía Local y la seguridad de su ciudad.