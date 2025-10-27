El paseo saludable jarrero llegó al monasterio de la Herrera

Una veintena de vecinos de Haro, acompañados por visitantes de otras comunidades como Miranda de Ebro, participaron en el paseo saludable jarrero celebrado ... este fin de semana, que estuvo condicionado por una persistente lluvia.

En esta ocasión, los encargados de organizarlo fueron los Amigos del Camino de Santiago de Haro y La Rioja Alta. De nuevo, la ruta invitaba a conocer el entorno de la Capital del Rioja, esta vez partiendo del enclave de San Felices, hasta donde se desplazaron en vehículos particulares desde el aparcamiento de El Ferial. Desde allí recorrieron el tramo hasta el monasterio de Santa María de Herrera pasando por Villalba de Rioja, desde donde cogieron un camino asfaltado y subieron a una presa que hay encima del pueblo. Desde allí atravesaron una pista forestal que llegaba al monasterio de Santa María de Herrera.

Una vez en este punto, regresaron a San Felices. Fue una ruta de dificultad baja, de 4 horas y media de duración.

Los paseos saludables son una iniciativa que parten del Ayuntamiento de Haro para promover la salud activa entre sus vecinos y visitantes.