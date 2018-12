«Tenemos al paciente que es la Banda de Música en la UCI y tenemos que recuperarla» El grupo popular pide al tripartito posicionarse a favor del convenio para que la banda integre a todos los músicos ÓSCAR SAN JUAN Viernes, 14 diciembre 2018, 00:36

El salón de plenos del Ayuntamiento de Haro fue el escenario del pleno extraordinario propuesto a petición del PP, donde solicitaba al equipo de gobierno un convenio para que exista una única Banda de Música en Haro y una explicación de las acciones en política Económica e Industrial llevadas a cabo durante esta legislatura.

Mucha es la preocupación existente acerca de la Banda de Música de Haro y prueba de ello es la presencia de los propios músicos pertenecientes a la Asociación que se personaron en el pleno. Alberto Olarte comparó a la Banda de Música con un «paciente que está en la UCI, cuyas constantes vitales hay que recuperar para que el paciente pueda volver a vivir». Por ello señalaba Olarte que «desde el grupo popular proponemos que se posicionen a favor de la firma de un convenio para que de forma transitoria se resuelva el problema y ofrecer el convenio a una sola asociación para que se incorporen todos los músicos que quieran tocar». El popular puso los ejemplos de los convenios que existen en Miranda y Logroño, a lo que el concejal encargado de la banda de Música, Javier Redondo, respondió que «no se puede hacer un convenio porque como se plantea es un fraude de ley».

Patricia Mateos, de Podemos, leyó un escrito firmado por la Asociación Banda de Música de Haro en el que «el 17 de marzo del 2017, en el ensayo de banda de música de aquel día, el director de la misma acusó sin pruebas a varios miembros de tener algo en su contra, llamó tonto a un músico diciéndole que si estaba bien de la cabeza, y que ellos, refiriéndose a los músicos, no entienden los escritos, que no los leíamos y que no entendíamos el castellano, incluso llegó a utilizar el término 'corto' para referirse a un músico». Mateos preguntó a los miembros del equipo de gobierno lo que pensaban de este escrito a lo que ningún concejal dio respuesta.