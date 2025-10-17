José Antonio Oteo e Isidro Aguillo, dos jarreros que brillan en investigación

Los investigadores jarreros José Antonio Oteo e Isidro Aguillo han vuelto a ser reconocidos entre los investigadores más influyentes del mundo según el Ranking de ... Stanford de 2025.

El 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' destaca a los investigadores que se encuentran en el rango del 2% superior más citados a nivel mundial en sus campos científicos.

Este ranking se basa en diversos criterios, como la cantidad y calidad de las publicaciones científicas, así como la frecuencia con la que estas son citadas por otros investigadores. Esta clasificación ha alcanzado un gran prestigio internacional, siendo la de este año su octava edición.

El doctor José Antonio Oteo es viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias del Gobierno de La Rioja y ha desarrollado su investigación en el Hospital Universitario San Pedro y el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).

Y por su parte, el doctor Isidro Aguillo desarrolla su actividad científica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde hace más de 30 años y es el vicedirector del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del del mismo. En su caso, este es la octavo año consecutivo como uno de los investigadores más influyentes del mundo.