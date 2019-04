Olarte defiende la gestión del PP respecto al cobro del IBI de la A-68 El líder del PP asegura que los beneficios fiscales para las concesionarias de autopistas no cambió hasta agosto de 2016 ÓSCAR SAN JUAN Martes, 9 abril 2019, 08:24

Alberto Olarte comparecía ayer en rueda de prensa para contestar a Laura Rivado en relación a la pregunta que la regidora municipal lanzaba al grupo popular el pasado cuatro de abril. «¿Cual fue el motivo por el que no se cobraba la contribución a la autopista?» preguntaba Rivado. «Porque simplemente no se podía cobrar», respondió Olarte,

El candidato a la alcaldía jarrera por parte del PP, afirmaba que «la alcaldesa ofreció una rueda de prensa lamentable, en relación al IBI de la autopista. Rueda de prensa basada en la mentira y la desinformación. ¿Por qué no cobró ella siendo la alcaldesa en 2015, el IBI a la autopista en 2012, 2013 y 2014?» respondiendo el propio Olarte que «no se podía cobrar, ni lo hubiera cobrado el anterior equipo de gobierno, ni ella tampoco». La Ley general tributaria vigente que contemplaba una bonificación del 95% para las concesionarias de las autopistas, y que no cambió hasta el 31 de agosto de 2016, fue el causante de que no se pudiera cobrar. Alberto Olarte apuntaba también que el anterior equipo de gobierno del PP «sí que giraba los recibos del IBI a la autopista, luchando incluso por este cobro por vía judicial, y reclamando ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los ejercicios del 2006, 2007, 2008 y 2009 por una cantidad de 350.000 euros». Igualmente señalaba que «estos contenciosos no llegaron a prosperar porque lo cierto y lo real, es que el beneficio fiscal para las concesionarias de autopistas finalizó el 31 de agosto de 2016».

El líder del PP de Haro reconoce que «la función pública, en nuestro caso, es conocedora de este cambio de normativa en 2018, y por tanto este equipo de gobierno nunca pudo ser conocedor de esta modificación, porque abandonó el gobierno en 2015, y la normativa se modificó en 2016», añadiendo que «es cuando se gira el recibo de 2018, cuando la autopista paga, y por eso se reclaman los recibos que no han prescrito, que serán 2017 y parte del 2016, ninguno más».

Por su parte, José Ignacio Asenjo mostraba unos informes de intervención donde apunta que «no es verdad que el actual gobierno amortice más deuda que nosotros, puesto que en la anterior legislatura se amortizó 4.780.000 euros, mientras que en la actual se han amortizado 2.231.000 euros.