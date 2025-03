«Hemos duplicado el número de afiliados en Haro en los dos últimos años»

Naiara Hernáez Galarreta accede a la secretaría del PSOE en Haro con la firme intención de convencer para volver a gobernar en la ciudad.

– ¿Qué propósito se ha marcado para esta etapa como secretaria del partido en Haro?

– La agrupación local de Haro tiene marcado el horizonte en el 2027, año electoral. El objetivo es seguir trabajando al mismo ritmo que hasta ahora: continuar con un trabajo diario de información a la ciudadanía, escuchar de primera mano las inquietudes de los habitantes de Haro para saber cuáles son sus necesidades y mantener activa la vida orgánica de la agrupación. En estos dos últimos años, el grupo socialista jarrero ha duplicado su número de afiliados. Queremos seguir al alza, por lo que la sede de Lucrecia Arana 7 abre sus puertas, dispuesta a escuchar, conocer e intercambiar ideas con toda persona que quiera acercarse, grupos, asociaciones, etc. Lo llevamos haciendo desde el 17 de junio de 2023, cuando entramos a formar parte de la Corporación municipal, así que ese trabajo, que ya está iniciado, se mantendrá. Y todo con un objetivo muy claro; armar un proyecto serio y fuerte que sea una alternativa clara de gobierno. Un proyecto de Haro y para Haro. Los socialistas queremos volver a gobernar y en ello vamos a poner todo nuestro empeño.

– En su lista aparece la figura de un presidente, que hasta ahora no existía. ¿Cuál es el motivo?

– Haro es la capital de La Rioja Alta y, si nosotros mismos no nos lo creemos, nadie lo hará. Por lo tanto, he creído necesario conformar una ejecutiva que esté a la altura de lo que realmente es Haro, la cabecera de comarca que mayor número de habitantes alberga. Algo que tiene que traducirse en un organigrama bien equipado para trabajar por Haro.

– El anterior secretario era Ángel Conde, la única persona que le vinculaba al equipo de gobierno de la legislatura anterior. ¿Supone una renovación total del grupo socialista en Haro?

– Es evidente que la renovación es total, ya que actualmente el grupo municipal se compone de 6 concejales y concejalas, todos nuevos. Pero esto no quiere decir que no se cuente con todas las personas que quieran formar parte de este nuevo proyecto. Personas que ya estaban, personas que estuvieron y quieran reengancharse o personas nuevas que quieran aportar, es un proyecto totalmente abierto e inclusivo.

– El PSOE llevaba dos legislaturas gobernando en Haro, ¿cuál cree que fue el motivo del menor resultado en las últimas elecciones?

– Está claro que no convencimos a la ciudadanía con nuestra propuesta electoral, en primer lugar. Soy una persona objetiva, que sabe ganar y perder, y asumo en primera persona el resultado electoral. ¿Pudo haber otros factores? Pues seguramente que sí, pero no me gusta echar balones fuera. Por eso estamos trabajando para llegar a toda la ciudadanía, escuchar, saber y conocer, para poder elaborar un programa electoral atractivo y que convenza para que confíen en nosotros.

– ¿Cómo está viviendo ejercer la oposición en el Ayuntamiento de Haro, algo en lo que también es nueva?

– Pues con mucha responsabilidad, ante todo. El grupo municipal tiene clarísimo que se debe a los 1.618 votantes que confiaron en nosotros el pasado 28 de mayo de 2023, y ese deber se tiene que ejercer con responsabilidad, respeto y educación. Y por qué no, con intensidad y muchas veces frustración, porque antes que política, soy ciudadana, y a mí Haro como política me ocupa, pero como ciudadana me preocupa. Somos una oposición responsable y constructiva. También desde la oposición se construye ciudad. Haro necesita un cambio porque ahora mismo es una ciudad paralizada por la inacción del PP.

– Compagina su cargo del portavoz de la formación socialista jarrera con su trabajo en el equipo de la delegada del Gobierno en La Rioja. ¿De donde sacará tiempo?

– Pues robándole tiempo al tiempo, como llevo haciendo desde hace dos años. En la vida se toman decisiones, y yo tomé la de dedicar al 100% de mi vida actual a la política. A veces es complicado, porque sacrificas gran parte de tu vida personal. Pero también tengo que ser consciente de que ha sido mi decisión y me siento afortunada de que, además, alguien haya confiado en mí para poder hacerlo. Así que, no hay cabida para la queja, esto sólo se puede traducir en trabajo, trabajo y más trabajo.