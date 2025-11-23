Movere Fun, movilidad sostenible para disfrutar del enoturismo en Haro

La empresa jarrera 'Movere Fun' lleva unos meses funcionando y ya cuenta con varios trabajadores. Sus creadores, Pablo Fernández y Jaime Castillo, son amigos de ... toda la vida. Jaime está vinculado al mundo de la hostelería y Pablo desde siempre inmerso en el del vino. «He viajado mucho por trabajo por diferentes zonas vinícolas fuera de España y poniendo nuestra experiencia en común nos dimos cuenta de que podíamos aportar algo positivo para al sector del enoturismo. Podíamos conectar a los diferentes agentes, trabajar con hoteles, bodegas e incluso particulares que necesitan un transporte en La Rioja», explica Pablo Fernández.

Así, crearon una aplicación en la que cualquiera, tanto empresas como particulares, puede hacer una reserva. «Tenemos bastante empatía con lo que necesita el cliente, ofrecemos el servicio que nos gustaría utilizar a nosotros –asegura Fernández–. La idea es que las personas se puedan mover y disfrutar del vino, y no tengan que conducir. A precios asequibles. y con mucha flexibilidad».

Además, se mueven con coches eléctricos de última tecnología. En cuanto a sus clientes, hay de todo, pero destaca un público joven. «Cada vez los jóvenes están más mentalizados de la necesidad de no coger el coche cuando se bebe. De hecho, nos llaman bastante para ir y volver de fiestas de pueblos», apuntó Fernández.

'Movere Fun' fue reconocida también en el día del emprendedor, cuando sus creadores fueron proclamados Emprendedores del Mes por parte de EmprendeRioja.