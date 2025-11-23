LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jaime Castillo y Pablo Fernández, junto a uno de sus vehículos. M. C.

Movere Fun, movilidad sostenible para disfrutar del enoturismo en Haro

Los creadores de la empresa jarrera han sido distinguidos como Emprendedores del mes por EmprendeRioja

María Caro

María Caro

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

La empresa jarrera 'Movere Fun' lleva unos meses funcionando y ya cuenta con varios trabajadores. Sus creadores, Pablo Fernández y Jaime Castillo, son amigos de ... toda la vida. Jaime está vinculado al mundo de la hostelería y Pablo desde siempre inmerso en el del vino. «He viajado mucho por trabajo por diferentes zonas vinícolas fuera de España y poniendo nuestra experiencia en común nos dimos cuenta de que podíamos aportar algo positivo para al sector del enoturismo. Podíamos conectar a los diferentes agentes, trabajar con hoteles, bodegas e incluso particulares que necesitan un transporte en La Rioja», explica Pablo Fernández.

