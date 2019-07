«No modifico las fotos, lo que me encuentro delante es lo que saco» Jöel López, mostrando una de sus obras. :: j.M El periodista, que fue corresponsal de Diario LA RIOJA, presenta su nueva exposición 'Fosfenos' en el teatro Bretón de Haro Jöel López Escritor, poeta y periodista M. PALACÍN / E. B. Martes, 30 julio 2019, 07:36

Ayer, la sala de exposiciones del teatro Bretón de Haro abría su puertas a los visitantes con la obra de Jöel López (Portugalete, 1979). La muestra, titulada 'Fosfenos' y abierta hasta el 11 de agosto en la capital jarrera, es una recopilación de treinta poesías visuales.

El escritor, poeta y excorresponsal de la comarca de Haro en Diario LA RIOJA utiliza las fotografías directamente tomadas de la realidad para sugerir y plantear nuevas preguntas y nuevos caminos a los espectadores. Aquellos que visiten la exposición podrán adquirir, si lo desean, cuatro postales correspondientes a las fotografías expuestas.

La muestra Ayer se inauguró la exposición, titulada 'Fosfeno', en el teatro Bretón. Y además .. El 8 de agosto se llevará a cabo un taller didáctico sobre poesía visual. Temática La exposición muestra 30 poesías visuales, fotografías tomadas directamente de la realidad, sin retocar, que consiguen plantear nuevas preguntas.

Además, el próximo 8 de agosto tendrá lugar en el Palacio de Bendaña un taller teórico-práctico sobre la poesía visual para potenciar la creatividad de los participantes.

«A excepción de dos de las fotografías, todas las demás están hechas con el móvil»

«Los pequeños destellos de luz que ves cuando te frotas los ojos, eso son fosfenos»

-¿Qué es la poesía visual?

- La poesía visual tiene muchas formas de explicarse. Para mí significa jugar, crear un espacio lúdico donde se pueda ver más allá. Uno de los referentes en este ámbito es Chema Madoz, un fotógrafo español, quien explica la poesía visual como «coger la realidad y moverla». La utilización del espejo en sus obras hace que se pueda ver algo que en su origen no existía. Todos conocemos qué es la poesía y sabemos qué es visual, pero junto engloba mucho más. Saber explicarlo, a veces, es algo complicado, por eso propuse realizar el taller didáctico, que se llevará a cabo el 8 de agosto.

-¿Qué es lo que recoge su obra?

-Siempre me ha gustado la fotografía, todo tipo de corrientes, pero sobre todo, y sorprendentemente, la fotografía humanística. Esta exposición, 'Fosfenos', es la recopilación de diez años de trabajo. Durante este tiempo han surgido estas treinta obras. La mayoría de ellas, hechas con el teléfono móvil, tan solo dos están tomadas con una cámara de fotos. Son momentos en los que algo me ha llamado la atención. Pequeños instantes que capturo durante mis viajes o mis paseos, en los que siempre hay algo más allá. No modifico las fotos, lo que me encuentro delante es lo que saco.

-¿Por qué 'Fosfenos'?

-Cuando cierras los ojos y puedes ver en medio de la oscuridad pequeños destellos, eso es un fosfeno. Así que me pareció un buen título para la exposición, que construye un relato paralelo a la realidad y provoca en el espectador la necesidad de mirar de otra manera.

-¿Es más difícil transmitir en las fotos o a través de la escritura?

-Reconozco que son diferentes. En mi caso, la fotografía es algo más instantáneo, un pequeño momento que transmite, mientras que yo cuando escribo busco un hecho concreto que transmitir.

-A los visitantes les diría...

-Que entren y que se dejen llevar. Que jueguen y que descubran. Quizá una fotografía pueda inspirarles o llevarles a otro lugar.