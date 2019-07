«Durante las marchas hablamos de todo menos de política y fútbol» José María Martínez. :: A.D.t. José María Martínez | Presidente de la Asociación Deportiva Toloño La entidad deportiva, que nació hace 28 años a partir del antiguo Club de Montaña Bilibio, cuenta con unos 400 socios Ó. SAN JUAN Miércoles, 24 julio 2019, 08:43

José María Martínez Villarreal es natural de Los Arcos, en Navarra, pero está afincado en Haro desde hace tres años, y es desde el 2018, presidente de la Asociación Deportiva Toloño.

-¿Cómo ha llegado en tan poco tiempo a ser el presidente de la asociación?

-Antes de instalarme en Haro pertenecía al Club de Montaña Gasteiz, en Vitoria, pero al llegar aquí era imposible seguir con ellos, y por medio de un amigo conocí a esta asociación. Antes de ser socio hice una excursión con ellos y me gustó mucho el ambiente tan familiar que había. También hice con ellos antes de apuntarme una salida de una semana a Marruecos. Hace dos años me hice socio y me involucré mucho en la asociación. El año pasado fui vicepresidente, y este año desde enero fui elegido presidente.

-¿Quién puede pertenecer a la entidad?

-Todo el mundo que quiera, porque nosotros no obligamos a nadie a estar federado en montaña, y este es el motivo por el que somos una asociación y no un club de montaña. En este momento somos unos 400 socios.

-¿Cómo nace la Asociación Deportiva Toloño?

-El origen se encuentra en el Club de Montaña Bilibio. Hace 28 años que la asociación se creó a partir de aquel club de montaña.

-¿Qué actividades realizan a lo largo del año?

-Normalmente hacemos dos excursiones al mes, pero es verdad que este verano vamos a hacer más. Los socios son los que envían las sugerencias de las rutas, y entre todos decidimos las diferentes salidas. En este mes vamos a realizar cinco porque había muchas ideas y hemos decidido hacerlas todas.

-¿Hay alguna excursión más destacada?

-Sí. Durante el año hacemos dos salidas más fuertes, en la zona de los Picos de Europa y los Pirineos, aunque este año hemos cambiado y hemos ido a Peña Ubiña, en León, cuya cima se encuentra a casi 2.500 metros de altura. En agosto asaltaremos el Pico de Anie, en la cordillera de los Pirineos, que se encuentra a 2.504 metros de altura.

-¿Qué excursiones son las próximas en vuestra agenda?

-El pasado fin de semana hicimos una salida doble. El sábado hicimos una ruta en bicicleta de montaña por la zona de el lago vitoriano de Ulibarri de Gamboa, y el domingo una excursión entre Deba y Zumaia, a través de la ruta del Flych. Este fin de semana nos vamos a la Sierra de la Demanda, donde ascenderemos el Pico Neveras y Torocuervo, que se encuentran a 1.933 y 1.934 metros respectivamente. El próximo 4 de agosto se va a organizar en colaboración con el Ayuntamiento de Haro un Paseo Saludable, la Ruta del Agua, desde Berganzo.

-¿Qué se encuentra la gente que acude a estas expediciones?

-Muy buen ambiente. Durante las marchas hablamos de todo menos de política y de fútbol. Llega el fin de semana y la gente lo que quiere es desconectar de su trabajo. La gente que viene se lo pasa muy bien y tiene la oportunidad de disfrutar de unos paisajes maravillosos. Es como una vía de escape. Sí que me gustaría que la gente más joven se aficionara más a estas actividades. Uno de los objetivos es ir rebajando la media de edad de los participantes.