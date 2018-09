La marcha del concejal de Haro Manuel Gasalla deja en minoría al equipo municipal de Gobierno Manuel Gasalla, en primer término a la derecha, mientras Redondo, Arrieta y Conde hablan en los escaños de al lado. Al fondo del salón de plenos del Ayuntamiento de Haro, Olarte, García y Sáez Morón. :: D.M.A. El edil socialista, el tercero que sale del 'tripartito' en la presente legislatura, anuncia que no asistirá a más sesiones municipales DIEGO MARÍN ABEYTUA Miércoles, 26 septiembre 2018, 08:49

Primero fue la expulsión de Patricia Mateos del Grupo Municipal de Ganemos Haro, uno de los que forman la coalición del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro junto a PSOE y PR+, a finales del 2015. Después fue Leticia Aguilar, concejal socialista que dejó el cargo en febrero de 2016 por «motivos personales». Tras el rechazo a sustituirle de Felipe Basáñez, fue Ángel Conde el nuevo edil. Y ahora es el también socialista Manuel Gasalla quien anuncia su marcha, aunque en su caso ejercía el cargo como independiente.

Según ha explicado el propio Gasalla a Diario LA RIOJA, que insiste en no justificar más allá que «motivos personales» para su marcha de la Concejalía de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, su intención es no volver a asistir a ninguna reunión de órgano alguno de gobierno municipal, ni a comisiones, juntas ni plenos, aunque su deseo es cerrar los asuntos pendientes antes de entregar el acta porque «no voy a dejar a nadie colgado». La marcha de Gasalla llega en un momento delicado para el equipo de Gobierno del Consistorio harense.

La Corporación municipal consta de diecisiete concejales y el grupo municipal más numeroso es el del PP, con siete ediles. El equipo de Gobierno lo forman ocho concejales: cuatro del PSOE, tres del PR+ y dos de Ganemos. Queda a parte, como no adscrita, Patricia Mateos. Y sucede que la alcaldesa, Laura Rivado, se encuentra de baja por maternidad. La anunciada ausencia de los órganos de Gasalla dejaría al equipo de Gobierno con sólo siete concejales, los mismos que el PP, por lo que el voto de Mateos podría resultar esencial. No sería la primera vez que PP y Mateos, representante de Podemos en Haro, compartieran estrategia política.

«No va a paralizar el Ayuntamiento, tiene que cerrar unos asuntos», declara Ángel Conde

Ya sucedió algo parecido el pasado jueves en la Comisión Municipal de Economía, Hacienda y Patrimonio, lo que puede haber sido el detonante de la decisión de Gasalla. En la sesión se votaba el cambio de presidencia, que ejercía Gasalla como sustituto de Laura Rivado pero que se proponía otorgar a Leopoldo García, quien ejerce como alcalde en funciones. Pero García no asistió, lo que dejó en minoría al equipo de Gobierno. Sólo Javier Redondo (Ganemos) y Lorena Conde (PSOE) votaron a favor, Gasalla se abstuvo y los cuatro ediles del PP se negaron, por lo que no se produjo el relevo y esta decisión se tendrá que votar de nuevo en pleno.

Ante esta situación, el portavoz del PP, José Ignacio Asenjo, declaró ayer que su grupo no presentará una moción de censura porque «a ocho meses de las elecciones poco se puede hacer». «Actuaremos de forma que aprobaremos lo que sea bueno para la ciudad», añadió el portavoz popular. Por ejemplo, quedan pendientes los presupuestos, y sobre estos advirtió de que «habrá que verlos». En cuanto a Gasalla, Asenjo afirmó que «no se le ha tratado en condiciones». «Le defenestraron relegándole al último de la fila en lugar de delegar en él» y subrayó que «el 'tripartito' tiene evidentes problemas internos». «Creo que Gasalla se va por dignidad porque esta es un desastre de legislatura», declaró Asenjo a este periódico.

Mateos prefirió abstenerse de ofrecer su opinión, pero la Plataforma 8 de Marzo de Haro, de la que forma parte, lamentó «profundamente la decisión» porque «su implicación en materia de igualdad siempre ha sido positiva».

«Hay que respetar»

Desde el equipo de Gobierno de Haro prefieren ser prudentes y no realizar declaraciones aún, puesto que no se han reunido para tratar el tema. No obstante, el alcalde en funciones Leopoldo García, a título personal, declaró ayer a este medio que «es una decisión personal que hay que respetar». En cuanto a la situación de minoría que se puede crear, García le restó importancia porque «el proceso de cambio tiene un tiempo, hay que presentar la renuncia y comunicarlo a la junta electoral».

Por otra parte, el presidente de la Agrupación Socialista de Haro y concejal del Grupo Municipal del PSOE, Ángel Conde, quiso reunirse ayer con Gasalla y, aunque no pudo, sí habló con él. «Su labor ha sido muy buena y estamos muy agradecidos, de corazón», reconoció Conde, además de admitir que «tenemos que respetar su decisión». En cuanto a los plazos de su marcha, Conde aseguró que Gasalla no entregará su acta de concejal hasta los días anteriores al pleno del 7 de noviembre y que eso «no va a paralizar el Ayuntamiento, él tiene que cerrar unos asuntos y me ha expresado su deseo de hacerlo antes de marcharse».