«El maquillaje andrógino elimina los rasgos de género»

Carolina 'Álex' Muñoz | Maquilladora La jarrera, que estudia en 'The Artistry of Makeup School' de Madrid, está preparando una muestra de su trabajo en Haro Haro Domingo, 20 octubre 2019

Carolina 'Álex' Muñoz es una joven jarrera cuyo talento no está pasando desapercibido. Es fin de semana ha participado en la primera edición del Trans Festival Madriz, evento que persigue el objetivo de visibilizar y normalizar identidades transgénero a través de prácticas artísticas contemporáneas.

-¿En qué consiste su trabajo?

-Después de empezar a estudiar el Bachillerato de artes y encaminar mi vida a la ilustración o al cómic, acabé dándome cuenta de que lo que realmente me apasionaba era trasladar el arte que se crea sobre un papel, en una escultura o en otros soportes y trasladarlo al cuerpo humano, que es una plataforma que se puede mover, y que además es finita, algo que se destruye y que tiene una vida de horas.

-¿Qué es la estética andrógina?

-En sentido estético, es cuando miras a una persona y no sabes si es mujer, hombre o ninguna de las dos cosas. Es quitar los rasgos de género y dejar a una persona sin que se pueda clasificar, y que por tanto no se le pueda discriminar por su género. Es decir, que a través del arte, como podemos llegar a vernos estéticamente e incluso espiritualmente, llegando a conectar entre todos y dejando atrás el género.

-¿Dónde está formándose en la actualidad?

-Estoy estudiando en la AMS, 'The Artistry of Makeup School', que es una escuela de maquillaje artístico. Y ahora también, en la empresa Primor, que es la empresa 'low cost' donde compro todos mis productos, que ha pensado en mí para mostrar sus productos en este festival, algo que me ha hecho especial ilusión. También tengo una cuenta en instagram, @thedevilmua, donde todo el mundo que lo desee puede ver mis trabajos.

-¿Es muy difícil pintar sobre un cuerpo humano?

-Para mí lo más importante es saber llevar los colores, las sombras o el volumen, para luego plasmarlo sobre una cara, que es lo más entretenido, pero al mismo tiempo lo más difícil. Conseguir líneas rectas en un lugar de la cara en el que hay volumen, como por ejemplo la nariz, es algo muy difícil, pero que es lo que más me atrae. Una de las cosas que he pretendido en este acontecimiento es poder despersonalizar a una persona y darle valor de pieza artística.

-¿Cuál era el objetivo de este Trans Festival Madriz?

-Básicamente, coger artistas, queer, trans o LGTB y darles un espacio para exponer, porque para estas comunidades es más difícil crecer como artista y que te den reconocimiento.

-¿Y cuál ha sido su participación en el festival?

-Mi taller consistió en el maquillaje andrógino. A partir de unos dibujos de caras, cada participante pudo pintar por encima lo que a cada uno le inspirara la androginia. Esto lo plasmábamos en un papel y posteriormente en la cara.

-¿Cuáles son tus proyectos a corto y medio plazo?

-Quiero seguir haciendo talleres, pero lo que me gustaría es tener la oportunidad de enseñar este arte en La Rioja, y especialmente en mi casa, en Haro. También estoy intentando montar una exposición en mi tierra que hablaría del maquillaje como arte finito, y en la que presentaría las fotografías de los maquillajes junto a las toallitas desmaquillantes.