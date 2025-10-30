El nuevo centro de día de Haro cuenta con una inversión de 7,8 millones de euros El proyecto, para el que también se incluye un centro de participación activa, contará con un plazo de ejecución estipulado de 18 meses

Presentación del plano junto a la parcela en la que se ubicará el futuro centro de día y de participación activa.

Laura Lezana Jueves, 30 de octubre 2025, 18:34

El nuevo centro de día y de participación activa está cada vez más cerca de hacerse realidad en Haro. El proyecto, que se ubicará entre la avenida de Logroño y las calles Argentina y Chile, fue presentado este jueves por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; el gerente autonómico de Tragsa, Iñaki Arbizu; y el arquitecto del proyecto, Pablo San Juan.

Para el mismo, el Gobierno de La Rioja ha realizado una inversión total de 7.837.205,19 euros y se estipula que cuente con un plazo de ejecución de 18 meses para integrar en el mismo proyecto un centro de día y un centro de participación activa.

Como explicó este jueves el arquitecto tras presentar el plano del edificio, este ocupará 2.900 metros cuadrados construidos dentro de una parcela de 4.000 metros cuadrados. Contará con amplias zonas ajardinadas, accesibilidad separada aunque desde el interior estará conectado y un diseño completamente sostenible y adaptado a la topografía del entorno.

«Vamos a comenzar con el proceso de licitación que se espera que esté listo para principios de 2026» Gonzalo Capellán Presidente del Gobierno riojano

«Actualmente Haro cuenta con 20 plazas en su centro de día. Con este nuevo centro vamos a incrementarlas hasta 50»

Capellán afirmó este jueves que se va a comenzar ya con el proceso de licitación que «se espera que esté listo para principios de 2026. Una vez licitado, durante el primer semestre, se llevará a cabo la adjudicación de ese proyecto para su desarrollo y en el segundo semestre de 2026 comenzará a construirse».

El presidente destacó también la necesidad de este espacio ante la creciente demanda de los ciudadanos: «Actualmente Haro cuenta con 20 plazas disponibles en su centro de día. Con este nuevo centro vamos a incrementarlas hasta 50, más del doble, beneficiando así a muchas más familias».

Asimismo, resaltó que se trata de una infraestructura «ambiciosa» que cuenta, según el proyecto redactado por Tragsa, con ese un presupuesto de 7,9 millones de euros al que habrá que añadir, posteriormente, todo el equipamiento y toda la gestión del centro. «Con lo cual, la inversión final, cuando esté concluido, rondará los 10 millones de euros».

Por su parte, la alcaldesa de Haro afirmó que «este centro da respuesta a una realidad que todos conocemos y es que la población está envejeciendo y necesita recursos y servicios cercanos, humanos y de calidad, y con este centro lo vamos a conseguir».

El centro de participación activa, con acceso desde la calle Argentina y 1.300 metros cuadrados de superficie útil, contará con aulas didácticas (pintura, informática, cocina), biblioteca, salas polivalentes y una cafetería con sala de billar.

Por su parte, el centro de día, con acceso desde la calle Chile y 975 metros cuadrados útiles, ofrecerá atención personalizada a personas mayores que requieran apoyo diario, disponiendo de salas de fisioterapia, terapia ocupacional, comedor, consulta médica y baños geriátricos. Ambos centros estarán conectados internamente mediante un recorrido accesible y compartirán servicios comunes como dirección, cocina, peluquería y podología.