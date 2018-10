Incertidumbre por la baja de Rivado y la marcha de Gasalla

Desde el Consistorio harense no se detalla más sobre el contenido de los presupuestos ni las inversiones previstas puesto que, aclaran, «están en fase de elaboración entre los grupos que componen el gobierno municipal». No obstante, y por otra parte, sobre los presupuestos se cierne la incertidumbre de su aprobación. Primero, porque estos deben cumplir con el trámite de pasar por la Comisión Municipal de Economía, Hacienda y Patrimonio, en la que ahora mismo el equipo de Gobierno está en minoría por la baja maternal de la alcaldesa, Laura Rivado, y la anunciada marcha del edil y suplente en la presidencia de la misma, Manuel Gasalla. Esta inferioridad se podría trasladar al pleno municipal si antes no se resuelve la sustitución de Gasalla. En el 2016 los presupuestos municipales de 2017 fueron aprobados en segunda votación, por empate, y gracias al voto de calidad de la Alcaldía.