Hoy se celebra el mercado Haromas más navideño del año en la Plaza de la Paz de Haro
Allí habrá quesos con DOP, chorizos con IGP, peras de Rincón, los dulces y la golmajería riojana con fardelejos y rosquillas, verdura con ADN riojano como cardos, borrajas y acelga, etc
Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:51
El último Mercado Haromas en Haro del año se viste de Navidad en la Plaza de la Paz de Haro esta mañana. Se ... transformará en un escenario donde los productos de La Rioja brillan en una gran mesa convertida en un auténtico bodegón navideño.
Allí habrá quesos con DOP, chorizos con IGP, peras de Rincón, los dulces y la golmajería riojana con fardelejos y rosquillas, verdura con ADN riojano como cardos, borrajas y acelga... También productores de la miel, aceite ecológico, vermuts y vinos de Rioja, legumbres, mermeladas artesanas, nueces de Pedroso o los caracoles de Haro. Cada producto recogerá la historia de quienes lo elaboran.
Entre las actividades paralelas figura un taller infantil para elaborar centros de Navidad naturales y una charla degustación con el título '¿Qué hay detrás del pan vuestro de cada día?', impartida por Eduardo Villar, maestro panadero riojano y referente internacional.
También habrá un taller para adultos en el que se crearán coronas naturales y una cata degustación de Licores Artesanos Virgen del Cisne, con licor de cocón, pacharán artesano de aguardiente y orujo blanco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión