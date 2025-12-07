Hoy se celebra el mercado Haromas más navideño del año en la Plaza de la Paz de Haro

El último Mercado Haromas en Haro del año se viste de Navidad en la Plaza de la Paz de Haro esta mañana. Se ... transformará en un escenario donde los productos de La Rioja brillan en una gran mesa convertida en un auténtico bodegón navideño.

Allí habrá quesos con DOP, chorizos con IGP, peras de Rincón, los dulces y la golmajería riojana con fardelejos y rosquillas, verdura con ADN riojano como cardos, borrajas y acelga... También productores de la miel, aceite ecológico, vermuts y vinos de Rioja, legumbres, mermeladas artesanas, nueces de Pedroso o los caracoles de Haro. Cada producto recogerá la historia de quienes lo elaboran.

Entre las actividades paralelas figura un taller infantil para elaborar centros de Navidad naturales y una charla degustación con el título '¿Qué hay detrás del pan vuestro de cada día?', impartida por Eduardo Villar, maestro panadero riojano y referente internacional.

También habrá un taller para adultos en el que se crearán coronas naturales y una cata degustación de Licores Artesanos Virgen del Cisne, con licor de cocón, pacharán artesano de aguardiente y orujo blanco.