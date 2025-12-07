LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mercado Haromas, en una edición anterior. Laura Lezana

Hoy se celebra el mercado Haromas más navideño del año en la Plaza de la Paz de Haro

Allí habrá quesos con DOP, chorizos con IGP, peras de Rincón, los dulces y la golmajería riojana con fardelejos y rosquillas, verdura con ADN riojano como cardos, borrajas y acelga, etc

María Caro

María Caro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:51

El último Mercado Haromas en Haro del año se viste de Navidad en la Plaza de la Paz de Haro esta mañana. Se ... transformará en un escenario donde los productos de La Rioja brillan en una gran mesa convertida en un auténtico bodegón navideño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

