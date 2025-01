Un hotel para los mismos ángeles

María Caro Jueves, 30 de enero 2025, 07:06 Comenta Compartir

El hotel boutique de cinco estrellas 'Palacio de los Ángeles' de Haro abrirá sus puertas el 1 de marzo de 2026. El fin de las obras está previsto para finales de este año, pero el exclusivo grupo que lo gestionará, 'Majestic Hotel Group', ha considerado esta fecha como la idónea. «Queremos que estén absolutamente todos los detalles terminados», explicaba Santiago Martín, responsable de comunicación del grupo hotelero. «En este caso queremos hacerlo muy bien, retrasar la apertura y tenerlo todo totalmente terminado».

El hotel, según explicó Martín, abrirá diez meses al año, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre. «Si la obra se entrega a final de año, no tendría sentido abrir antes para quince días o un mes», consideraba.

Los datos Fecha de apertura 1 de marzo de 2026.

Trabajos actuales Instalaciones (fontanería, climatización, electricistas...) y en el palacio, además, trabajos en fachada y cubierta.

Reforma y construcción QODA, INAR y Ricard Trenchs.

Gestión del hotel Majestic Hotel Group.

El grupo Majestic será el gestor del hotel, pero quien se fijó en el majestuoso edificio fue un grupo inversor «que tiene vinculación con la zona –concretaba Martín–. Ellos apostaron por abrir un hotel en este palacio, que estaba entonces en un estado muy deteriorado. Y ellos confiaron en 'Majestic Hotel Group' para gestionarlo», explicó Martín.

Y es que en sus últimas etapas el edificio se encontraba dividido y formado, en su mayoría, por viviendas de alquiler, para las que se abrieron ventanas e incluso puertas donde originalmente no existían.

En su futuro próximo, según detalló, cada una de las estancias, habitaciones y suites serán cuidadosamente diseñadas para ofrecer el máximo confort, «formando un entorno acogedor que conectará con las raíces de la ciudad, e invitando a los huéspedes a explorar y apreciar la autenticidad del lugar», precisó. Así, los detalles decorativos «estarán inspirados en la rica historia de la región, cada rincón del Palacio de los Ángeles estará impregnado de un sentido de lugar y autenticidad».

Detalle de los trabajos en el interior del palacio y, a la derecha, vista del edificio ayer.. Inar s.a./M.C

El lujoso hotel contará con una terraza ajardinada que incluirá una piscina climatizada y, para aquellos que buscan un momento de relajación y rejuvenecimiento, un spa ofrecerá una amplia gama de tratamientos y masajes. También incorporará un gran Wine Bar en el calado, «que aspiramos a que sea un referente en la zona, y apostaremos de forma especial por este concepto, con una oferta muy especial de vinos, tanto para la gente del hotel como para aquellos que quieran venir a tomar algo o a cenar», explicaba el responsable de comunicación.

Trabajos en fachada y cubierta

La intervención en el edificio se está llevando a cabo por parte de tres equipos de profesionales con amplia experiencia: la constructora QODA, la empresa INAR S.A. y la empresa de interiorismo de Ricard Trenchs.

Junto al hotel ya se erige el nuevo edificio que formará parte del hotel, que contará con 10 exclusivos apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Actualmente, ambos edificios se encuentran inmersos en una fase de instalaciones en su interior y de trabajos en la fachada y la cubierta en el exterior del edificio principal. «Estamos arreglando y consolidando la piedra de la fachada del edificio –explicaba el arquitecto Luis de Miguel–. Las obras van según lo programado».

Reconstrucción del proyecto terminado El hotel contará con una terraza ajardinada con piscina climatizada y habitaciones con acabados de lujo.

También se está trabajando en la cubierta, «colocando las tejas recuperadas del edificio antiguo. y sustituyendo las deterioradas. En un mes estará terminado el tejado del edificio principal», apuntó De Miguel.

Las plantas del hotel ya están tabicadas, por lo que ahora son los instaladores (fontanería, climatización, electricistas, etc.) quienes están ultimando los trabajos de instalación de estos servicios. En cuanto al edificio anexo de apartamentos, está en una fase más adelantada, «aunque muy similar, ahí los instaladores ya han finalizado los trabajos».

Según apuntó De Miguel, en este caso no se han producido hallazgos arqueológicos. «Si hubo una construcción anterior, no quedan restos. Se trata de una zona sustentada por roca, donde hay muchos calados, y era difícil excavar. Así que, o esta fue la primera construcción aquí o hubo algo que no dejó rastro».

Temas

Haro

Arquitectura

Turistas

Comenta Reporta un error