Homenaje a la vida de campo

Ernesto Muga, natural de Villalba de Rioja, ha sido galardonado con el premio San Isidro 2019, un premio que concede anualmente el Consejo Sectorial Agrario y que reconoce la trayectoria de una persona vinculada con la agricultura o la ganadería.

«No me lo podía creer, y no puedo más que estar agradecido», son las palabras del premiado. Jubilado desde hace tres años, Ernesto Muga presume de vida y familia, pero sin olvidarse del campo. «Estoy enamorado de la ganadería, y no hay cosa mejor en esta vida que ser un enamorado de tu trabajo».

Toda una vida ligada a unas tareas que inició de joven al lado de su padre, y que le ha supuesto grandes satisfacciones, tanto personales como profesionales. Ernesto dejaba su pueblo natal a los 14 años para trasladarse a la vecina Haro. Un año después comenzaría a ayudar a su padre en el campo, en el ganado. «Mi padre siempre fue ganadero y labrador, pero le gustaba más el ganado, y cuando lo dejó, yo cogí el negocio», explica.

Ernesto Muga también fue uno de los impulsores del matadero de Haro, del que fue socio fundador y presidente durante casi cinco años. Muga recuerda lo difícil que fue «sacarlo adelante», ya que según relata, «es un negocio muy difícil». Pero esta experiencia le proporcionó obtener el único premio que ha concedido el matadero. «Me lo dieron entre los amigos y los que llevan el matadero ahora, y me hizo mucha ilusión». Ernesto Muga cuenta, mientras esboza una sonrisa, cómo le dieron el premio. «Me llevaron engañado a una comida para darme el premio», detalla el ganador del San Isidro 2019.

El galardonado también tuvo buenas palabras para el Consejo Sectorial Agrario, entidad que se encarga de elegir anualmente el ganador, señalando que, «hacen las cosas lo mejor que saben, y es para alabar toda su labor».

El ganadero recibirá el premio el próximo 15 de mayo, día de San Isidro, durante el transcurso de una comida de hermandad que se desarrollará en el restaurante Beethoven. Ese mismo día se celebrará, a las 12.30 horas, la tradicional misa y posterior bendición de los campos. El Jarro de Haro será entregado por miembros de la Corporación del Ayuntamiento de la ciudad jarrera.

Ernesto Muga sucede en el palmarés del premio a la que fuera durante once años directora de la Estación Enológica de Haro, Montserrat Íñiguez.