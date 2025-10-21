El teatro Bretón de Haro acogerá este fin de semana un homenaje y un concierto solidario

Entrada al teatro Breton de los Herreros de Haro, en una imagen de archivo.

Laura Lezana Martes, 21 de octubre 2025, 07:50 Comenta Compartir

El teatro Bretón de Haro dispondrá para este fin de semana dos citas que podrán disfrutar grandes y pequeños.

Por un lado, el sábado ... se realizará un homenaje a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina que comenzará a las 20.00 horas. Por otro lado, el domingo 26 de octubre a las 19.00 horas se podrá disfrutar de un concierto solidario contra el cáncer de mama. En él actuarán el coro infantil, la Polifónica de Haro y el coro Sin_copa y toda la recaudación irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Ambos tendrán un precio de cinco euros y las entradas del homenaje ya se pueden adquirir en la sección 'venta de entradas' de la página web del Ayuntamiento www.haro.org. Sin embargo, el lugar para poder hacerse con las entradas del concierto solidario es el Centro de Cultura.

