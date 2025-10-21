LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada al teatro Breton de los Herreros de Haro, en una imagen de archivo. María Caro

El teatro Bretón de Haro acogerá este fin de semana un homenaje y un concierto solidario

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 21 de octubre 2025, 07:50

El teatro Bretón de Haro dispondrá para este fin de semana dos citas que podrán disfrutar grandes y pequeños.

Por un lado, el sábado ... se realizará un homenaje a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina que comenzará a las 20.00 horas. Por otro lado, el domingo 26 de octubre a las 19.00 horas se podrá disfrutar de un concierto solidario contra el cáncer de mama. En él actuarán el coro infantil, la Polifónica de Haro y el coro Sin_copa y toda la recaudación irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

