Haro trabaja en la cesión del Coso al Gobierno riojano para llevar a cabo su rehabilitación Viviendas del Coso, donde se pretende realojar a las familias de Linares Rivas. :: ó. s. j. Las familias de Linares Rivas pendientes de realojo se mantienen a la espera de una solución de la Administración ÓSCAR SAN JUAN Sábado, 10 noviembre 2018, 10:28

El tiempo pasa y la situación que atañe a las familias que habitan en el edificio situado en el número 2 de la calle Linares Rivas sigue sin resolverse.

Por motivos de seguridad y una vez declarada en ruina la cubierta de este edificio, se estimó la realización de obras de reforma que garanticen la seguridad y la salubridad de la edificación.

«El problema que tenemos es que no hemos encontrado aún una casa ni la han encontrado ellos», le ha comunicado a este diario el concejal de Obras, Urbanismo y Vivienda, Javier Redondo. Como ya explicó María Gabarri, presidenta de la comunidad de vecinos de la citada vivienda, «no hay manera de encontrar un alquiler por ser gitanos y de este barrio».

Javier Redondo: «El problema es que no hemos encontrado aún una casa ni la han encontrado ellos»

El propio edil Javier Redondo asegura que «si ellos encuentran una casa nosotros les pagaríamos como emergencia el alquiler de tres meses».

Este plazo marcado por el Ayuntamiento de Haro traslada el problema a otro lugar de la localidad jarrera, concretamente al bloque de viviendas ubicado en el número 22 de la calle Coso, junto a la Plaza de Toros. Las viviendas del Coso son de dominio público y hay que pasarlas a dominio patrimonial.

Estas viviendas, que no se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad «no están listas y hasta que no se encuentren terminadas no se les puede alejar», indica Redondo. La duración de la reforma de casas estaría prevista en unos 3 meses, los mismos que estarían dispuestos a pagarles de alquiler a las familias de Linares Rivas.

El Ayuntamiento de Haro espera poder ceder los bloques de viviendas del Coso al Gobierno de la Rioja para que puedan ser rehabilitadas y destinadas a las familias que aún viven en Linares Rivas o a cualquier persona en la misma situación.