Haro quiere un radar y badenes en El Mazo para evitar el exceso de velocidad Avenida Ingenieros del MOPU de Haro, lugar donde está previsto que se ubique un radar móvil. :: / O.S.J. Los vecinos del barrio incluso mencionan la existencia de carreras y acogen de buen grado las medidas anunciadas por la alcaldesa de Haro ÓSCAR SAN JUAN Haro Jueves, 17 enero 2019, 10:15

Ante las continuas quejas de establecimientos y vecinos residentes en la zona sobre el exceso de velocidad en la zona -incluso se habla de carreras ilegales de coches-, el Ayuntamiento de Haro ha anunciado que en próximas fechas se colocarán varios badenes en la zona de El Mazo.

La alcaldesa de Haro se reunió el pasado lunes con la jefa de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, así como con representantes de la Dirección General de Tráfico. Laura Rivado ha solicitado que se traiga a la localidad uno de los radares móviles de los que dispone la DGT y que se prestan a los ayuntamientos para que a través de la Policía Local se pueda utilizar en la zona.

«Nuestra intención es que se utilice como medida disuasoria en Avenida Ingenieros del MOPU, donde hemos detectado que muchos vehículos no respetan los límites de velocidad y así nos los han transmitido muchos jarreros», destaca la alcaldesa.

«Me parece bien que se tomen medidas. Es un milagro que no hayan pasado más desgracias» ÓSCAR DE LA FUENTE / SEGUROS MAPFRE

La primera edil también anunció que se van a instalar badenes en la zona de El Mazo. «Disponemos ya del informe de la Policía Local, y ahora hemos solicitado a los técnicos de la DGT que nos digan cuáles serían las mejores ubicaciones para estos elementos de tráfico». El objetivo es «evitar accidentes y que se disminuya la velocidad en este espacio de la ciudad».

En este sentido diferentes establecimientos de la zona celebraron ayer el anuncio de este medida, como es el caso de Luis Salazar, dueño del Bar El Mazo, ubicado en la calle Severo Ochoa, y que destaca que «todo lo que sea tener un buen servicio para el ciudadano, y por su seguridad será bien venido».

«Todo servicio por el bien del ciudadano y por su seguridad será bien recibido» LUIS SALAZAR / CAFETERÍA BAR EL MAZO

Óscar de la Fuente, de la empresa Mapfre, situada en la calle Federico García Lorca, apunta que «no se imagina la gente que no vive por aquí la de veces que hemos tenido que salir por la velocidad a la que pasan muchos coches». «Es un milagro que no hayan pasado más desgracias. Me parece muy bien que se tomen las medidas oportunas para paliar el problema», concluye.