Haro pone en marcha el Punto de Actualización de Documentación

El Jefe Superior de Policía de La Rioja, Manuel Laguna, inauguró ayer junto a la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, un Punto de Actualización de Documentación (PAD) en las instalaciones de la Policía Local de Haro.

Este nuevo servicio actualizará los documentos emitidos por la Dirección General de la Policía Nacional. En el caso de los DNI, que actualmente ya cuentan con chip, necesitarán una contraseña para poder ser utilizados en determinadas aplicaciones o procedimientos electrónicos. Esta contraseña, que se debe renovar cada dos años, es la que se podrá actualizar en este puesto.

«No es una máquina»

Por su parte, el Jefe de Policía de Haro, David González, señaló que «desde hace unos años, en la Policía Local de Haro estamos implantando mejoras internas que facilitan nuestra labor policial y, por ende, la calidad de la vida de las personas de Haro».

«La colocación de este punto de actualización de documentación mejorará los trámites de la ciudadanía, aunque quiero recalcar que no es una máquina de renovación de DNI», aclaró.

Además, agradeció a la Delegación del Gobierno continuar «con estas mejoras de colaboración recíproca con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

«Cada vez va a ser más imprescindible la firma digital para cualquier trámite y va a ser muy importante para que la gente no tenga que ir a Logroño para actualizar la documentación», explicó Laguna. La alcaldesa jarrera resaltó lo «sencillo» que resulta llevar a cabo la actualización de la documentación. «Yo lo he hecho y he tardado 4 minutos», recalcó.