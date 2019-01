Haro pedirá al Gobierno utilizar la partida de los Presupuestos para la antigua guardería El Ayuntamiento pedirá que se ejecute para realizar «este proyecto que lleva parado desde 2012», según Rivado ÓSCAR SAN JUAN Jueves, 3 enero 2019, 00:43

Ayer se celebraba sesión plenaria ordinaria en la sala de sesiones del Ayuntamiento de Haro con varios puntos en el orden del día, siendo los relativos a la adecuación de la antigua guardería para anexionarse al instituto ciudad de Haro y la declaración institucional por parte del equipo de Gobierno apoyando a los trabajadores del Ayuntamiento los que requirieron un debate entre los presentes.

Ambas propuestas fueron aprobadas aunque con los votos en contra de la bancada popular. La concejal de Podemos, Patricia Mateos votó a favor en la propuesta referente a instar al Gobierno a ejecutar las obras de la antigua guardería con la partida aprobada para Haro en los Presupuestos. Por otra parte, se abstuvo en la declaración institucional de apoyo a los trabajadores del Ayuntamiento, mientras que Javier Redondo también lo hizo en dicha declaración.

Desde el lado popular, como explicaba Alberto Olarte, rechazaban hacer esta petición al Gobierno de la Rioja al considerar que «ya es algo que están haciendo».

Laura Rivado, alcaldesa de Haro, recordó que «en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2016 ya se incluyó el arreglo de la antigua gradería. Incluso la Consejería de Educación del Gobierno de la Rioja llegó a pedir una licencia de obra a este ayuntamiento que se llegó a pagar y que ha caducado».

La regidora municipal añadía que «además de nuestras competencias en materia local también nos toca pedir que se ejecute un proyecto que lleva parado desde el 2012».

En lo referente a la declaración institucional a favor de los trabajadores del Ayuntamiento, Alberto Olarte señalaba que votarían en contra al encontrarse con problemas de forma ya que lo presentado «no es solemne y cuyo contenido no es vinculante. «Al igual que no se trata de un evento de trascendencia política contrastada, ni se había aprobado por unanimidad», y un problema de fondo «al no tratar el asunto en una comisión de personal», añadió. Rivado contestaba que «se trata de un asunto lo suficientemente importante para apoyarlo».