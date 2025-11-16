Haro inicia los preparativos de la edición del Carnaval del Vino 2026

Comienzan los preparativos para la nueva edición del Carnaval del Vino 2026, iniciativa que congregó a cientos de asistentes durante su celebración en febrero ... de este año.

'Ya estamos en Haro, que se ven las luces' fue la temática seleccionada haciendo alusión a la conocida expresión y en ella se contó con un gran salto en cuanto a participación de entidades locales. Y es que treinta empresas –15 bodegas y 15 bares–, ofrecieron sus mejores productos en un maridaje exclusivo para la ocasión.

De esta manera, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Haro ha aprobado la iniciación del expediente de contratación del servicio de diseño, organización y desarrollo para la puesta en marcha del próximo acto que ya califican desde el Consistorio como «uno de los eventos enoturísticos más emblemáticos de la temporada de invierno».

El expediente contempla un valor estimado de 50.000 euros con posibilidad de prórroga por un año adicional

El expediente contempla un valor estimado de 50.000 euros, IVA no incluido, con posibilidad de prórroga por un año adicional para la realización del servicio en 2027.

De este modo, el Ayuntamiento de Haro da el primer paso para la organización de una nueva edición del Carnaval del Vino, un evento que combina vino, cultura y espectáculo, y que se ha consolidado como una cita de referencia en el calendario turístico de La Rioja.