Cs Haro denuncia la subida de un 66% en los sueldos del equipo de gobierno que se aprobará hoy en el pleno Los concejales liberados pasarán de cobrar 15.000 euros a 30.000 euros LA RIOJA Logroño Miércoles, 3 julio 2019, 15:48

En el pleno extraordinario que se celebrará este miércoles por la tarde a partir de las 19.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Haro, está previsto que se aprueben las retribuciones en conceptos de dietas por asistencias. En este sentido, Ciudadanos Haro ha lanzado un comunicado denunciando la subida de un 66% de los sueldos de la alcaldesa y de sus concejales liberados. De esta forma, Laura Rivado, alcaldesa de Haro, pasaría de cobrar 30.000 a 40.000 euros.

Fernando Castillo, portavoz de la formación naranja en Haro señala que «no entendemos que un concejal de Cultura y Deporte esté liberado a jornada completa y cobre 3.000 euros». Los concejales liberados pasarán de cobrar 15.000 euros a 30.000 euros.

Además, Castillo denuncia que «todavía no se han hecho público su pacto de gobierno, no sabemos qué rumbo va a llevar el Ayuntamiento de Haro, cuál va a ser su programa de gobierno, solo lo que van a cobrar». Y concluye indicando que «esto nos suena a que el PSOE ha cerrado con dinero este pacto de gobierno porque la alcaldesa no se fía del Partido Riojano (PR) y Unidas Podemos (UP), y por eso 'regala' 3.000 euros en sueldos, todo por no sentarse a hablar con Ciudadanos«.