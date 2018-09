«En Haro las bicicletas no son para el verano ni para el invierno», critica Olarte Asenjo y Olarte posan junto a uno de los puntos de alquiler de bicicletas, con el dispositivo apagado. / D.M.A. El PP de Haro denuncia que el servicio se ha usado 46 veces en nueve meses y ha recaudado 130 euros DIEGO MARÍN ABEYTUA Viernes, 28 septiembre 2018, 23:50

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Haro ofreció ayer una rueda de prensa para desplegar una batería de críticas sobre las últimas actuaciones del «gobierno singular y característico» o, más contundentemente, «el desastre del tripartito», según describió el concejal Alberto Olarte, acompañado de José Ignacio Asenjo.

La gestión de las viviendas municipales del Coso, el cambio de presidencia en la Comisión de Hacienda, la polémica con la Banda Municipal de Música, el intento de rescisión del contrato con Electricidad ADE, el impulso que no se da a la Batalla del Vino para ser declarada como Fiesta de Interés Internacional y el descenso del uso del autobús urbano fueron algunos de los temas tratados por los ediles populares, quienes profundizaron más en un asunto en concreto: el servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas puesto en funcionamiento en noviembre de 2017, aunque el primer mes fue en periodo de pruebas.

El nuevo sistema ya había sido problemático antes de su inauguración puesto que se retrasó cinco meses desde la primera fecha anunciada por incidencias con el 'software'.

«Todas las bicicletas están inutilizables. Hay un montón de reclamaciones»

«Pedimos información sobre la utilización de las mismas y ha habido 46 alquileres en estos nueve meses. También pedimos la recaudación y han sido 130 euros, 2,82 por uso. Y de los 46, unos 40 han sido de ciudadanos de Haro», expuso Alberto Olarte. Por si las cifras no fueran suficientemente reveladoras, el concejal popular anunció: «Podemos afirmar que están todas las bicicletas están inutilizables». Y tal y como pudo comprobar ayer Diario LA RIOJA, en efecto, el punto de reserva situado en la parte trasera del propio Consistorio jarrero no funciona y, por tanto, aunque las bicicletas presentan buen aspecto, no es posible su alquiler.

«Hay un montón de reclamaciones y no se ha controlado su uso», subrayó Olarte, para quien «es público y notorio que se ha visto a gente haciendo caballitos con ellas por La Herradura». Por tanto, concluyó, «en Haro las bicicletas no son para el verano ni para el invierno».