Haro adjudica la instalación del nuevo pavimento de seguridad en el parque Azul

Laura Lezana Martes, 4 de noviembre 2025, 09:10

El Ayuntamiento de Haro ha adjudicado a la empresa Urbabil 2000 S. L., por un importe de 16.262,40 euros (IVA incluido), el contrato para el suministro e instalación del nuevo pavimento de seguridad en la zona de juegos infantiles del parque Azul, ubicado en la calle El Mazo.

Según explicaron desde el Consistorio, el nuevo pavimento garantizará una mayor seguridad, accesibilidad y confort en el área infantil, sustituyendo al anterior suelo amortiguador, que había alcanzado el final de su vida útil.

Asimismo, también informaron de que en el parque infantil situado en la zona de El Mazo se están llevando a cabo trabajos de mejora y reparación del pavimento acogiéndose a la garantía vigente de las instalaciones recientemente renovadas.

Temas

Haro