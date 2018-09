Haro activa una nueva campaña de temporeros para la vendimia Hernández, Gasalla y Arnáez posan en la sede de Cáritas Haro. :: d.m.a. El Ayuntamiento, Cruz Roja y Cáritas atenderán a los que acudan al municipio sin un contrato de trabajo DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 20 septiembre 2018, 00:34

Por segundo año el Ayuntamiento de Haro activará la campaña de temporeros con el fin de poder atender a las personas que lleguen al municipio en busca de trabajo en la vendimia. «En el 2015 hubo problemas y nos pilló desprevenidos. Esto no se había hecho nunca. El pasado 2016 nos preparamos pero no hizo falta activar la campaña porque sólo tres personas necesitaron atención, la mayoría vino ya con contratos», explicó ayer el concejal de Servicios Sociales del Consistorio jarrero, Manuel Gasalla. El edil estuvo acompañado por Ana Arnáez, en representación de Cruz Roja, y Luis Enrique Hernández, coordinador de Cáritas en La Rioja Alta.

«Nuestro trabajo es recibir a estas personas que vienen sin contrato de trabajo y ofrecerles atención para que no pasen la noche al descubierto», destaca Ana Arnáez. En el caso de que fuera necesario, el Ayuntamiento de Haro habilitará el polideportivo El Ferial como albergue eventual, para el que cuenta con 70 colchonetas para poder hacer más cómoda la pernoctación. Cruz Roja sería la entidad encargada de velar por la seguridad en la instalación y ofrecer desayunos.

No obstante, Arnáez declaró que el hecho de que el año pasado no hiciera falta realizar este servicio «es el resultado del buen trabajo de concertar laborales desde el origen, cuando no se hacía es cuando venía más gente, así que es bueno que este tipo de servicios se vayan extinguiendo»: eso significa que mejoran las condiciones.

Por otra parte, Luis Enrique Hernández advirtió de que «la acogida comenzará en la propia estación de autobuses, recibiéndolos, hablando con ellos, asesorándolos e invitándoles a un 'café pendiente' en uno de los tres bares que lo ofrecen en Haro: La Parada, Bilibio y El Jamonero».

El Ayuntamiento de Haro estima en unas diez personas el número mínimo para habilitar El Ferial como centro de acogida, aunque, de haber menos, Cáritas ha llegado a un acuerdo de colaboración con el hotel ETH para poder utilizar sus duchas como punto de aseo personal para quienes lo deseen.