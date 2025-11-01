Haro abrirá la sala Atalaya para promover la lectura entre los más pequeños
Ubicada en el palacio de Bendaña se inaugurará el 6 de noviembre con la presentación del libro de Noemí Anuncibay
Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:04
El Ayuntamiento de Haro ha anunciado la próxima apertura de un nuevo espacio dedicado a la promoción de la lectura y el fomento cultural ... para los más pequeños al que han denominado la sala Atalaya y que estará ubicada en el emblemático Palacio de Bendaña.
El objetivo, según han explicado desde el Consistorio, es ofrecer un lugar tranquilo y agradable donde las familias puedan compartir el placer de la lectura. El espacio funcionará como un anexo a la Biblioteca Municipal, facilitando el acceso a todo su catálogo.
Asimismo, el espacio se inaugurará el próximo 6 de noviembre a las 19.00 horas con la presentación del libro de cuentos de Noemí Anuncibay. El funcionamiento de la sala será bajo demanda de los usuarios de manera que no permanecerá abierta de forma continua. El adulto acompañante deberá solicitar la apertura del espacio en la biblioteca municipal o en el punto de atención correspondiente. La instalación estará disponible para que los colegios puedan hacer uso de la misma, teniendo en cuenta que el aforo es de hasta 15 personas.
