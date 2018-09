Gasalla da su último paseo saludable Participantes en el último paseo saludable de Haro, con Manuel Gasalla en el centro, de amarillo. :: L.R. El concejal de Servicios Sociales de Haro anuncia que presentará su dimisión DIEGO MARÍN ABEYTUA Lunes, 24 septiembre 2018, 10:14

Aparentemente, el de ayer iba a ser un paseo saludable más como los que con tanto éxito organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Haro. La ruta, por los montes Obarenes, pasando por las salinas, las cuevas y el monasterio de La Herrera, congregó a más de una treintena de personas. Todo bien. Pero hubo una sorpresa, y es que el concejal Manuel Gasalla, quien promueve y dirige estos paseos, anunció a los asistentes que aquel era su último recorrido en el cargo.

Consultado por Diario LA RIOJA, Manuel Gasalla Pozo confirmó que presentará próximamente su dimisión como concejal del equipo de Gobierno de Haro «por motivos personales». Gasalla ejerce de edil y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Haro, aunque es independiente, no es afiliado. Él mismo asegura que ya anunció a sus compañeros que no formaría parte de la lista del PSOE en las próximas elecciones, pero parece que los últimos acontecimientos han precipitado su decisión.

«Supongo que me van a intentar convencer, pero yo no quiero continuar, la decisión está tomada», advertía ayer Manuel Gasalla, quien también ejerce de tercer teniente de alcalde. El detonante puede que fuera la Comisión Municipal de Economía, Hacienda y Patrimonio celebrada el pasado jueves en el Consistorio y en la que se votaba el cambio de presidencia de la misma. El órgano lo dirige la alcaldesa, Laura Rivado, quien se encuentra de baja maternal (dio a luz el pasado viernes a su segundo hijo, Unai), por lo que Gasalla la sustituyó como suplente, pero se votó que el alcalde en funciones, Leopoldo García, asumiera también este cargo. Los cuatro concejales del PP, en la oposición, votaron en contra, sólo votaron a favor los ediles del equipo de Gobierno Javier Redondo (Ganemos) y Lorena Conde (PSOE), Gasalla, sorprendentemente, se abstuvo y Leopoldo García no se presentó, por lo tanto, no pudo votar.

«Me marcho pero tengo muchas cosas pendientes, no voy a dejar colgado a nadie», anuncia Gasalla, quien ya ha concretado diversas reuniones para cerrar esos asuntos. En el próximo pleno podría producirse el relevo por Ángela Fernández.