Gasalla regresa hoy al Ayuntamiento de Haro, pero entregará su acta el lunes Gasalla observa a Redondo durante un pleno municipal. :: D.M.A. El edil preside la Comisión de Hacienda «para que el Ayuntamiento no se paralice» y modificar más de 400.000 euros del presupuesto municipal DIEGO MARÍN ABEYTUA Jueves, 18 octubre 2018, 01:16

El concejal de Bienestar Social, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Haro, Manuel Gasalla, anunció el pasado mes de septiembre su intención de abandonar la Corporación municipal por «motivos personales» y no volver a formar parte de ningún órgano consistorial antes de entregar su acta, no sin cerrar algunos asuntos pendientes, como la reorganización de los paseos saludables (el próximo domingo se celebrará uno por Tondón y Briñas) y la campaña de temporeros.

Sí quiso haber presidido hace un par de semanas, con la intención de despedirse, según manifestó, la Comisión Municipal de Bienestar Social, Salud y Consumo, pero esta no llegó a celebrarse por falta de quorum. Pero hoy Manuel Gasalla sí regresará al Ayuntamiento de Haro y será para presidir, como suplente de la alcaldesa Laura Rivado, la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio. Y lo hará, en sus propias palabras, porque, «aunque no me hace gracia, entiendo que es bueno para el pueblo» y «para que el Ayuntamiento no se paralice». No obstante, Gasalla aclara que su intención es, si reúne como está haciendo estos días todos los documentos que le hacen falta, entregar su acta como concejal de Haro el próximo lunes.

«He hablado esta semana con Cáritas Haro y hemos decidido esperar unos días más antes de cerrar la campaña de temporeros, que no ha hecho falta activar», advierte Gasalla. Así, el aún edil harense concluiría otro de sus asuntos pendientes. Pero lo que más llama la atención es su presencia y presidencia en la comisión de hoy, precisamente la que parece que originó todo el conflicto. Y es que en la última sesión, celebrada en septiembre, se votó el cambio de presidente de la misma para que el regionalista Leopoldo García, actual alcalde en funciones por la baja maternal de la socialista Laura Rivado, accediera al cargo en sustitución del también socialista Gasalla. Pero García no se presentó en la comisión, Gasalla se abstuvo en la votación y los cuatro concejales populares votaron en contra, por lo que no se produjo el relevo.

Superávit de 2017

Eso sí, el órgano municipal parece que sí podrá aprobar hoy, con mayoría, la modificación presupuestaria de más de 400.000 euros para tres proyectos. «El superávit del 2017 hay que gastarlo antes de que acabe el 2018. Ya lo teníamos hablado en el equipo de Gobierno reinvertir ese dinero en inversiones para la ciudad», señala Gasalla.

No obstante, aunque su intención, como presidente de la comisión, es sacar adelante los puntos del día, los proyectos deberán pasar después por el pleno, «y ahí sí que ya no voy a asistir». Para entonces el trámite del traspaso del acta ya debería haber comenzado para la entrada de Ángela Fernández.