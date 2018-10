Gasalla reconoce «diferencias» en el equipo de Gobierno de Haro al entregar su acta de concejal Manuel Gasalla, ayer. :: D.M.A. El edil de Bienestar Social, Salud y Consumo cumple con lo anunciado y presenta su renuncia para salir del Ayuntamiento DIEGO MARÍN ABEYTUA Martes, 23 octubre 2018, 00:36

Manuel Gasalla Pozo cumplió ayer con lo anunciado hace algunas semanas y entregó su acta de concejal del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro. «Presento mi renuncia», informó el aún edil de Bienestar Social, Salud y Consumo antes de presentar en el Registro la documentación, y es que su solicitud de baja debe pasar antes por pleno municipal y cumplirse un plazo de aproximadamente un mes antes de que se efectúe la sucesión y, en su lugar, como ya se anunció, ingrese en el Grupo Municipal Socialista la nueva concejal Ángela Fernández.

Si no se convoca un pleno extraordinario antes para acelerar el proceso, el pleno en el que se anunciaría la retirada de Gasalla se celebrará el 7 de noviembre. Hasta entonces, y a todos los efectos, Gasalla continúa siendo concejal, aunque su intención sigue siendo no ejercer ningún cargo ni representación en órganos municipales. Sólo establece una excepción: «El otro día, en Servicios Sociales dije que, si salía algo puntual y urgente, firmaría, si puede servir, pero sólo en ese caso».

Gasalla justificó a finales del mes de septiembre «motivos personales» por su marcha, pero ayer profundizó un poco más en su motivación, reconociendo que «hay motivos de sobra para que yo presente la dimisión porque habíamos llegado a un punto en el que yo no podía continuar como concejal». Gasalla reconoció, «entre otras cosas», disparidad de criterios, «diferencias», entre los miembros del equipo de Gobierno de Haro. De hecho, salvo el presidente de la Agrupación Socialista de Haro y concejal Ángel Conde, Gasalla aseguró que nadie más ha comentado con él los motivos de su renuncia.

«Del resto del equipo de Gobierno no he recibido ni una llamada, no sé si les habrá molestado mi decisión», advirtió Gasalla, aclarando, además, que en ningún momento pensó en permanecer en la Corporación municipal como edil no adscrito a ningún grupo político, como Patricia Mateos, porque «ahora mismo tengo mucha información y lo mejor para todo el mundo, empezando por Haro, es que yo salga del Ayuntamiento».